Max Guazzini est-il dans son bon droit en assistant aux matchs à huis clos ?

La présence de l'ancien président du Stade Français Max Guazzini ce dimanche à Jean-Bouin a soulevé des questions.

Depuis l'annonce d'un deuxième confinement par le gouvernement français, les supporters de rugby n'ont pas l'autorisation logique de se rendre dans leur stade afin de supporter leur équipe de coeur. Les matchs professionnels sont les seuls encore disponibles, mais à huis clos. Or, ce dimanche soir lors de la rencontre opposant le Stade Français Paris au Stade Rochelais à Jean-Bouin, une image a interpellé un internaute qui a, dans son bon droit, posé la question sur la présence de Max Guazzini dans les tribunes.

J'ai une petite question : il coche quelle case @MaxGuazzini pour aller voir tous les matchs de rugby en plein confinement ? pic.twitter.com/zH8aPaWQPf — Axel Pillaud (@_Askel) November 15, 2020

Jusque-là, tout va bien. La réponse de l'ancien président du club parisien est cinglante et les avis divergent sur la question. Beaucoup de supporters n'apprécient qu'à moitié le ton de Guazzini alors que d'autres ne sont pas choqués. Pour rappel, Max Guazzini a été patron du club parisien de 1992 à 2011, et est, aujourd'hui, membre du comité directeur et président d'honneur du Stade Français Paris. Mais ce statut lui offre-t-il le droit de participer à des rencontres sportives à huis clos ?

Parce qu’il a créé ce club au niveau professionnel, 5 fois champion de France sous sa présidence et parce qu’il a fait construire ce magnifique stade de rugby après des années lutte et parce que tel est son bon plaisir 🌸 https://t.co/1Iycb3Ad41 — Max Guazzini (@MaxGuazzini) November 15, 2020

Le règlement de la LNR est clair : Max Guazzini peut être présent aux rencontres de son club avec une accréditation. Les clubs professionnels doivent présenter à la Ligue Nationale de rugby une liste de présence 24 heures avant le début de la rencontre. L'ancien président parisien peut être présent sur cette liste avec une accréditation "dirigeants". Le journal L'Equipe s'est procuré le règlement LNR concernant les personnes autorisées dans l'enceinte des stades les jours de matchs :