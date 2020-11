Le one-man-show Macalou face à des Rochelais trop tendres [VIDEO]

Les Parisiens ont corrigé les Rochelais sur leur terrain de Jean-Bouin. Sekou Macalou a été encore une fois très actif.

L'affiche du dimanche soir ne devait pas concerner le Stade Français et La Rochelle, mais des cas de covid ont obligé la rencontre entre Clermont et le LOU à être reportée. Pourtant, les Parisiens ont fait leur job en venant à bout du premier du championnat qui n'avait pas perdu depuis 5 matchs, soit le 12 septembre face au Stade Toulousain (39 à 23). Le Stade Français venait chercher une 4e victoire en 7 matchs et c'est chose faite face aux Rochelais sur le score de 35 à 13.

Les Parisiens ont démontré qu'à domicile, les battre n'était pas le plus simple. Après le Stade Toulousain, c'est au tour des Rochelais de tomber à Jean-Bouin. Les arrières parisiens ont été somptueux avec un Jonathan Danty qui revient à son niveau en devenant la plaque tournante des 3/4. Derrière, la recrue Veainu continue d'impressionner avec sa vitesse et sa capacité à faire jouer derrière lui. Mais celui qui a marqué les esprits est encore une fois Sekou Macalou, auteur d'un doublé sur les ailes.