Match perdu pour les clubs touchés par la Covid-19 ? Une option à l'étude

De plus en plus de clubs sont impactés par la Covid-19. Les matchs officiels de Top 14 et de Pro D2 pourraient être impactés.

Coronavirus - La LNR assouplit son protocole sanitaire sur la quarantaineLe coup d'envoi de la saison 2020/2021 sera donné dans deux semaines. Mais tout n'est pas réglé pour autant. La Ligue s'est attachée à clarifier le protocole sanitaire en vue des rencontres. Cependant des questions demeurent encore. Que se passe-t-il par exemple si une équipe n'est pas en mesure d'aligner suffisament de joueurs ? Outre-Manche, les Anglais ont a choisi de donner match perdu aux équipes qui ne peuvent pas jouer en raison du virus. Le Bordelais Christophe Urios serait favorable à cette option. Qui si elle n'est pas la meilleure, a le mérite de régler ce point. Compte tenu du calendrier qui s'annonce, il ne sera pas possible de reporter éternellement les rencontres. Urios estime que si on doit encore repousser ou annuler des matchs comme en 2019/2020, le championnat n'ira pas au bout. Et deux années de suite, c'est la mort du rugby pro.

Ce qu'on peut lire pour le moment dans le GUIDE DE REPRISE DES RENCONTRES OFFICIELLES DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19



2.6. Rencontres ne pouvant se dérouler à la date programmée



La gestion des rencontres ne pouvant se dérouler à la date programmée sera traitée conformément aux dispositions des Règlements généraux de la F.F.R. (article 313.1). Ainsi, dans la mesure où la crise sanitaire actuelle constitue un « motif jugé grave ou imprévisible », et qu’il convient avant tout d’assurer la sécurité et la santé des participants, le Président de la Commission des épreuves compétente pourra, si la situation l’exige, à son initiative ou sur sollicitation d’une association, prononcer le report d’une rencontre.



Dans l’hypothèse où la demande de report émanerait de l’une des associations participant à la rencontre, il appartient à cette dernière de transmettre l’ensemble des justificatifs, comme par exemple l’attestation de l’Agence Régionale de Santé. En cas de refus ou d’impossibilité de report, il appartiendra à la F.F.R., ou à l’organisme régional compétent, de tirer les conséquences, pour les équipes concernées, du nondéroulement de la rencontre à la date prévue.

L'entraîneur du LOU Pierre Mignoni estime également que c'est une option. Selon lui, il va falloir échanger pour trouver les meilleures options. Invité à la commission sportive ce lundi, il aura certainement des choses intéressantes à proposer de son côté. Il estime que le plus important, c'est qu'on joue au rugby, que les clubs vivent, qu'on fasse parler de cette discipline quitte à laisser de côté les enjeux sportifs ? "Est-ce que le plus important c'est d'être champion de France, se maintenir ? Je ne pense pas", a déclaré le technicien au micro de Canal + ce vendredi soir au sortir du match amical perdu contre le Racing 92. "Perdre les matchs si on ne peut pas jouer, oui c'est possible. Mais il faut aussi peut-être enlever une pression de résultats sur les clubs si on veut avoir un championnat qui se joue. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui." Alors que de plus en plus de clubs sont touchés par des cas de Covid-19, il apparaît nécessaire de statuer rapidement sur ce point. Pas de match en hommage à Ibrahim Diarra après un cas de COVID-19