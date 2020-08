Pas de match en hommage à Ibrahim Diarra après un cas de COVID-19

Le match amical qui devait se tenir ce soir entre Castres et Montauban est annulé. Un joueur de Montauban a été testé positif au COVID-19.

Cela devait être un grand moment de partage et de convivialité, il n’en sera rien. En raison d’un test positif au COVID-19 d’un joueur de Montauban, le match amical est annulé. Les deux clubs avaient prévu de s’affronter autour du trophée Ibrahim Diarra décédé en décembre dernier.

Le Trophée Ibrahim Diarra voit le jour à l'initiative de Castres et Montauban

Figure des deux clubs, ils avaient porté les deux maillots avant de mettre fin à sa carrière. En marge du match, une récolte de fonds en faveur de l’association "Pour la mémoire d’Ibou" devait être mie en place. D’anciens joueurs devaient également tenir la buvette dont les recettes seraient reversées a cette association. Ce match n’aura donc pas lieu en raison de la crise sanitaire, mais une chose est sure, personne n’a oublié Ibou. Le match doit normalement se tenir chaque année, tout est maintenant remis en cause. Le club montalbanais a tenu à apporter son soutien à son joueur : "Suite aux tests PCR pratiqués sur l’ensemble du staff sportif et administratif, le club déclare qu'un joueur a été testé positif au COVID-19. De ce fait, le match contre Castres prévu ce vendredi 21 août est annulé. Tout notre soutien va évident à notre joueur."