Le Trophée Ibrahim Diarra voit le jour à l'initiative de Castres et Montauban

Castres et Montauban ont conjointement décidé de créer le Trophée Ibrahim Diarra. Chaque année, les deux clubs s'affronteront lors d'un match amical.

Hommage à Ibrahim Diarra sur toutes les pelouses de Top 14 et de Pro D2 ce week-endLa disparition d'Ibrahim Diarra en décembre 2019 avait ému le rugby tricolore. Joueur emblématique de Montauban et de Castres, le troisième ligne était apprécié de tous et son sourire communicatif ne sera jamais oublié. En sa mémoire, le CO et l'USM ont décidé de créer le trophée Ibrahim Diarra. Formé à Siapac, il a porté les couleurs de Montauban de 2005 à 2009 avant de défendre celles de Castres jusqu'en 2016 (148 matchs). Dans le communiqué, on apprend qu'il "s'agit d'une rencontre amicale qui aura désormais lieu chaque année en hommage à notre emblématique ancien joueur." La première aura lieu vendredi 21 août à Sapiac.



Un match entre les anciens des deux formations aura lieu avant le match de préparation prévu à 19H30. "Ce Trophée sera aussi l’occasion de nous retrouver, tous ensemble, anciens coéquipiers de Montauban et de Castres, lors d’un match à toucher à 18h. Nous mettrons également en place une récolte de fonds pour l’Association « Pour la mémoire d’Ibou » en marge de ces deux matchs", explique Matthias Rolland, directeur du CO. Tous espèrent que la fête soit belle en hommage à ce joueur si attachant.