Mais pourquoi diable Ardie Savea n'est-il pas nominé parmi les meilleurs joueurs de l'année ?

Si Dupont, Van der Flier, Am et Sexton sont nominés par World Rugby, un homme aurait largement mérité d'y être lui aussi : Ardie Savea.

RUGBY. Antoine Dupont peut-il légitimement espérer remporter un second titre de meilleur joueur de l'année ?La liste des nominés par World Rugby pour l'élection du meilleur joueur du monde 2022 est donc tombée. Parmi eux, Antoine Dupont bien sûr, capitaine et meilleur joueur français lors du Grand Chelem tricolore, mais aussi Josh Van der Flier, l'exceptionnel flanker irlandais, auteur d'une année complètement folle avec l'Irlande (4 essais en 9 sélections, victorieux de la série de tests en Nouvelle-Zélande). Voilà pour les favoris. Derrière, suivent le talentueux Lukhanyo Am, doté d'un physique robuste mais de mains de magicien, mais blessé depuis la fin du mois d'août... Et puis l'inoxydable Jonathan Sexton, 37 ans, que l'Irlande compare à Benjamin Button mais qui semble néanmoins être nominé pour récompenser son capitanat avec les Verts et son immense carrière, plutôt que pour ses réelles performances sur le pré cette année.

Fabien Galthié et un Toulousain parmi les nominés de l'année World RugbyEt dans tout ça, n'y a-t-il pas quelqu'un qui aurait mérité tout autant que les deux favoris d'être nominé ? Réfléchissez ! Il est Néo-Zélandais, s'approche des 1m90 et a un frère qui est également international All Black. Rieko Ioane ? Non, mais l'étau se resserre. Beauden Barrett ? Non plus, Baz ayant été remarquable avec les Blues cette année mais trop quelconque en sélection pour prétendre à un titre comme celui-ci. Quid d'Ardie Savea ? Là nous sommes dans le vrai. Tout au long de la saison parfois compliquée des AB's, s'il y a bien un homme qui a constamment surnagé et remis son équipe dans le sens de la marche que ce soit lors des déroutes face à l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Argentine, c'est lui. Devenu leader avec les années et installé en 8 désormais, "Ardz" fut tout simplement plus remuant que jamais en 2022 avec les Blacks. En témoignent ses 5 essais inscrits en 10 matchs, qu'ils soient en force ou sur des relais plus loin dans la ligne d'attaque.

VIDEO. Rugby Championship. Ardie Savea prouve une fois de plus qu'il est le meilleur 8 du mondeDernièrement, sur la pelouse de Cardiff par exemple, on le vit dantesque et décisif une nouvelle fois. Gratteur, puncheur, marqueur et passeur, le 3ème ligne de 29 ans impressionna tout son monde face au Pays de Galles. Le tout avec son sourire vissé sur le visage et ses facéties habituelles. À tel point que la légende galloise Jamie Roberts ne put s'empêcher de faire remarquer qu'il était, selon lui, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Reste que l'ancien centre aux 97 capes ne fait pas encore partie du panel de votants pour les World Rugby Awards, visiblement...

