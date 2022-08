VIDEO. Rugby Championship. Ardie Savea prouve une fois de plus qu'il est le meilleur 8 du monde

Le troisième ligne des All Blacks Ardie Savea a réalisé une fois de plus une performance majuscule lors de la victoire sur l'Afrique du Sud dans le Rugby Championship.

RUGBY. Pourquoi Ardie Savea, fer de lance des All Blacks, est-il le meilleur numéro 8 du monde ?En novembre dernier, alors que les All Blacks se présentaient face à l'équipe de France, nous avions consacré un article à Ardie Savea. Nous estimions, à l'époque, qu'il était le meilleur numéro 8 de la planète ovale. Depuis cette date, et malgré les performances décevantes de la Nouvelle-Zélande, le 3e ligne n'a jamais déçu. Qu'il semble loin le temps où il n'était qu'un remplaçant. Désormais, on n'imagine pas une feuille de match sans lui tant il est important dans tous les compartiments du jeu kiwi. Ce samedi encore, Savea a été de tous les combats. Dès l'entame de la partie, il a mis le feu à la défense avec une course en bord de touche. Il a parcouru 51 mètres et réalisé pas moins de 13 courses, battant trois défenseurs au passage. Sans oublier sa passe décisive pour Havili en fin de rencontre. Sans un sauvetage d'Etzebeth en début de partie, il aurait pu marquer un essai. Mais c'est Taukei’aho qui a franchi la ligne quelques instants plus tard.

Mais que dire de son activité en défense. On ne parle pas de ses plaquages, puisqu'il n'en a réalisé que quatre contre douze pour Cane. Mais de son importance dans les rucks. Il a, à plusieurs reprises, sauvé la patrie néo-zélandaise avec des grattages salvateurs. Véritable leader, rarement sanctionné, Ardie Savea ne déçoit jamais. Il fait à n'en pas douter partie des joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année, à l'instar du Sud-Africain Am. RUGBY. Impressionnant, ce Springbok est déjà pressenti pour succéder à Antoine Dupont