RUGBY. Pourquoi Ardie Savea, fer de lance des All Blacks, est-il le meilleur numéro 8 du monde ?

Agile, surpuissant, doué et leader par l'exemple, Ardie Savea est sûrement le meilleur numéro 8 du monde aujourd'hui. Aux Bleus de faire front, ensemble.

Le saviez-vous ? Sur les 57 sélections que compte Ardie Savea, le All Black n'en a débuté que 32. Eh oui, malgré un punch inégalé sur le flanc de la troisième ligne, le petit frère de Julian a - pendant un temps - un peu trop été considéré comme un unique impact player, pas forcément assez complémentaire avec ses compères du "back row". Mais depuis l'automne 2018 et la tournée en Europe des Néo-zélandais, la donne a bien changé, puisque le natif de Wellington est devenu un incontournable du XV de départ kiwi.

QUAND ARDIE SAVEA JOUE AUX AUTO-TAMPONNEUSES AVEC LES WALLABIES [VIDEO]Trois ans plus tard, à 28 piges, le capitaine des Hurricanes est probablement le meilleur numéro 8 du monde. Un poste auquel il n'était pourtant pas forcément prédestiné il a encore de ça quelques saisons, et où il dépannait simplement à l'occasion. Il est vrai qu'avec son gabarit ultra-affuté (1m90 pour 102kg), sa qualité de déplacement hors normes et son appétence pour le combat, Savea ne paraissait pas nécessairement y avoir le profil idéal sous le mandat de Steve Hansen. Très heureux de compter sur un numéro 6 ou 7 de son calibre. Et puis, l'immense Kieran Read pris sa retraite, la question de son remplaçant vint alors remuer la Nouvelle-Zélande. Et Ardie s'imposa comme le garçon le plus à même de guider les sorties de mêlée au sein de l'archipel maori.

Sa masterclass à Cardiff a marqué les esprits

Toujours aussi surpuissant ballon en main ainsi qu'au four et au moulin, "Ardz" a pris du galon, de la bouteille durant les 3 dernières années, jusqu'à devenir le papa des Canes et l'un des leaders des Blacks également. Et s'il ne sera jamais aussi élégant que "Reado", Savea a énormément progressé dans le tri des ballons et la quantité de déchet dans son jeu. Si bien que lorsque l'adversité devient plus pesante et malgré la qualité du jeune spécialiste des Chiefs Luke Jacobson (24 ans), c'est toujours l'homme aux cheveux de feu qui est privilégié.

En témoignent ses titularisations à ce poste face aux Pays de Galles, l'Irlande et bientôt la France ce mois-ci. Pourrait-il être remis en cause ? Sincèrement, sa prestation d'il y a trois semaines à Cardiff se passe de tout commentaire... Là, le centurion en Super Rugby fut tout simplement immense : au sol, en défense, sur ses prises de balle hargneuses, il a tout simplement dégoûté les locaux, pris Davies et ses partenaires au coeur. Si la France ne veut pas subir le même supplice samedi, elle devra être extrêmement agressive sur les fers de lance des Blacks, dont Savea fait éminemment partie. Aller le chercher, gêner ses libérations et surtout ne pas le laisser gagner les premiers duels, comme il aime tant le faire pour remettre ses partenaires dans le sens de la marche. Grégory, Anthony, François, c'est à vous de jouer...

VIDEO. Rushs, grattages, plaquages : revivez la performance XXL d'Ardie Savea face aux Gallois