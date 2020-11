Quand Ardie Savea joue aux auto-tamponneuses avec les Wallabies [VIDEO]

Adoubé par la presse néo-zélandaise malgré la défaite surprise des Blacks en Australie, le petit frère de Julian a été inarrêtable, comme sur cette charge à 2 minutes de la fin.

On l'a dit et décrypté dans ces mêmes colonnes, l'évènement ovale du week-end c'est bien sûr la défaite des All Blacks en terre australienne, hier à Brisbane (24 à 22). Dans une partie disputée à 14 contre 14 la majorité du temps et dans laquelle ils durent faire sortir un troisième ligne - en l'occurrence Akira Ioane - pour faire rentrer un pilier remplaçant, les Néo-Zélandais n'ont jamais eu la fluidité qu'on connaît à leur jeu en temps habituellement. Jusqu'à être menés 24 à 15 après l'essai du break de Taniela Tupou à 5 minutes du terme.

Mais au milieu de la grisaille, Ardie Savea a lui été de nouveau transcendant, à l'image de cette charge rageuse pour sonner la révolte en toute fin de rencontre. Sur une touche réduite, le troisième ligne des Hurricanes est servi en premier attaquant à l'entrée des 22 mètres australiens et pose le solide Paisami, avant d'échapper à Michael Hooper puis "d'asseoir" littéralement le pauvre McDermott en suivant, fraîchement entré en jeu. Repris finalement aux abords des 5 derniers mètres par un plaquage de Hodge, sa percée débouchera sur l'essai de Tupou Va'ai à la dernière minute, synonyme de bonus défensif pour les Kiwis. Il terminera même le match avec 13 plaquages et 51 mètres parcourus ballon en main. Du Savea dans le texte, quoi !

Crédit vidéo : All Blacks