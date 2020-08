LNR - Après le joker médical et Coupe du monde, place au joker international

Le Comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby a voté des mesures dont la mise en place d'un joker international.

On connaissait le joker médical, le joker Coupe du monde et désormais, place au joker international pour la saison prochaine seulement. Mais en quoi consiste-t-il ? World Rugby a étendu la fenêtre internationale du 24 octobre au 7 décembre, permettant aux équipes nationales de jouer plus de matchs. Mais les clubs seront donc encore lésés avec cette annonce. Ce statut de joker international permettra aux clubs de recruter au maximum 2 joueurs, comme indiqué dans le communiqué officiel de la LNR : "Chaque club aura la faculté de recruter un joker international pour chaque joueur de son effectif mis à disposition de sa sélection nationale au cours de l’automne 2020."

Le contrat d'un joker médical ne pourra pas aller au-delà du 20 décembre 2020 et à l'issue de ce contrat, la LNR affirme qu'il "serait possible de conserver un joueur en tant que « Joueur Supplémentaire » sans que celui-ci ne soit compté dans les deux joueurs supplémentaires autorisés". Mais la LNR ne se dit pas heureuse du calendrier votée par World Rugby et la tension continue de monter :

Le Comité Directeur a fait le point sur la décision votée jeudi 30 juillet par World Rugby statuant l’extension de la fenêtre des matches internationaux. La LNR et les clubs considèrent que cette décision est déséquilibrée et unilatérale en ce qu’elle ne prend pas en compte les nombreuses propositions de compromis de la Ligue Nationale de Rugby, contrairement à ce que laisse entendre la communication de World Rugby. La Ligue et les clubs confirment leur position constructive quant au nombre de matches de l’équipe de France et aux conditions de mise à disposition : 5 matches – 5 semaines de mise à disposition, au lieu des 3 matches normalement prévus.