Vous avez dit guerrier ? Sous ses airs de gendre idéal, Anthony Jelonch en est un vrai, et voilà pourquoi

Blessé il y a 7 mois seulement, Anthony Jelonch a désormais retrouvé sa place en équipe de France. Penchons-nous sur ce joueur ultra déterminé.

Dans ce sport, certains joueurs s’illustrent par leurs valeurs et leur charisme. Ils deviennent de véritables modèles, au-delà de leur statut de sportifs. Anthony Jelonch, troisième ligne du Stade Toulousain et du XV de France, incarne à merveille la détermination, une des qualités primordiales d’un rugbyman. La détermination, c’est un acte de volonté, se caractérisant par des décisions ou des résolutions. C’est l’attitude de quelqu’un de ferme, qui sait rester focus sur ses objectifs, même sur le long terme, avec caractère et courage. Et du courage et du caractère, Anthony Jelonch semble en avoir sur, et en dehors du terrain. En peu de temps, ce joueur de devoir est devenu une source d’inspiration pour tous les fans du ballon ovale, mais également pour une bonne partie de ses propres coéquipiers !

Amoureux du rugby depuis son plus jeune âge, et très attaché à ses terres, c’est donc à l’Union Athlétique Vicoise que le petit Anthony fait ses débuts. Un tel talent ne passant pas inaperçu, c’est chez le voisin gersois, à Auch, que Jelonch va découvrir le haut niveau. Très vite, le grand gaillard met un pied dans les équipes de France jeunes, aux côtés d’un certain Antoine Dupont, qu’il fréquente aussi en club. Avec ce dernier, il rejoint alors le Castres Olympique en 2014, et se lie alors fortement au demi de mêlée.

Il devient plus tard un membre incontournable de l’équipe de France u20. À ce moment-là, Anthony Jelonch est déjà un joueur exemplaire. Le genre de garçon à mettre tout le monde d’accord. Il pointe également le bout de son nez avec l’équipe professionnelle, et rivalise physiquement, à seulement 18 ans. En 2016, il clôture son aventure avec l’équipe de France U20 par un Mondial Un an plus tard, Guy Novès le convoque pour une tournée en Afrique du Sud, mais c’est avec les Babaas français qu’il excelle. Il connaîtra tout de même sa première sélection quelques mois plus tard. L’année d’après est synonyme de réussite pour le jeune troisième ligne, qui est sacré champion de France, avec le numéro 7 dans le dos !

Plus vraiment dans les plans des sélectionneurs en équipe de France depuis 2017, Jelonch va prouver toute sa détermination

Après sa désillusion en 2019, où ce dernier a raté la Coupe du monde au Japon, Jelonch rejoint le Toulouse et son pote Dupont. À partir de ce moment-là, le natif de Vic-Fezensac prend une tout autre dimension. Rapidement titulaire sur le côté de la mêlée, il revient fort logiquement en équipe de France avec une autre étiquette, et s’impose par la même occasion. En 2022, lors de sa première saison toulousaine, Jelonch décroche le Grand Chelem avec les Bleus, son premier trophée international.

Cette saison, Anthony Jelonch a d’abord été au centre des débats avec son club, et en équipe de France. Avec les Bleus, il est devenu un titulaire à part entière, un des meilleures troisièmes lignes aile du monde, et un adversaire craint de tous. Il a pris de l’envergure dans le vestiaire également, que ce soit avec Toulouse ou les Tricolores. Cette saison, Jelonch a joué 20 matchs dont 18 en titulaire, et n’a perdu que deux fois seulement ! L’importance de ce joueur dans une équipe est désormais indiscutable.

Néanmoins, le Toulousain a été stoppé net dans son ascension, et lors de la 3ᵉ journée du Tournoi des 6 Nations, le troisième ligne s’est durement blessé. Après neuf titularisations d’affilée, le genou du grand gaillard a lâché, et le résultat a été sans appel. Rupture des ligaments croisés, à moins de sept mois de la Coupe du monde. Il était impensable pour le XV de France de se priver d’un tel élément, et pour Jelonch de rater un évènement de cette envergure. Le compte à rebours était lancé, et la course contre-la-montre a démarré directement après le match !





Opérations, soins intensifs et réathlétisation ont été les maîtres-mots de l’ancien Castrais, qui comptait bien revenir à temps !

Comment un joueur peut retrouver son meilleur niveau en seulement 7 mois, et lors d’un match international ? Pour beaucoup, c'est impossible, mais pas pour Jelonch. Directement après sa blessure, ce dernier avait annoncé qu’il serait en mesure de participer au Mondial. Grâce à sa force de travail, sa détermination et sa persévérance, il a désormais rejoint le groupe de 33 joueurs de Fabien Galthié. Le Toulousain a retrouvé ses coéquipiers juste à temps. En moins de 7 mois, ce qu’est en train de réaliser Anthony Jelonch est une prouesse physique, mais également mentale. Ce retour constitue un renfort de choix pour nos Bleus !

