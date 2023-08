RUGBY. BIARRITZ. Les licences bloquées par la FFR à la veille du coup d'envoi de la saison de Pro D2 !

Le coup d'envoi de la saison 2023/2024 de Pro D2 sera donné ce jeudi avec le match entre Biarritz et Colomiers. Mais ce match pourra-t-il avoir lieu ?

Un communiqué de presse de la Fédération française de rugby publié ce mercredi laisse planer un sérieux vent de doute quant à la bonne tenue de la rencontre. Celui s'intitule : "Non-délivrance des licences du Biarritz Olympique Rugby par la FFR en raison d'impayés".

"La FFR s'efforce d'assurer l'équité dans la gestion de son réseau de clubs. En conséquence, nous appliquons la règle de délivrance des licences d'une façon uniforme, quel que soit leur niveau de compétition. De ce point de vue, il est attendu que tous les clubs aient soldé leur compte avant le démarrage d’une nouvelle saison." RUGBY. Pro D2. Biarritz incapable de jouer son premier match (et les suivants) ?La FFR précise : "À ce jour, l’association Biarritz Olympique Rugby demeure toujours débitrice envers la FFR. Face aux différends entre l'association et la SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle), la FFR avait, de manière exceptionnelle, accordé la délivrance des licences la saison dernière en échange de l'acceptation d'un échéancier de remboursement." RUGBY. Pro D2. Cette facture impayée qui pourrait entraîner le forfait de BiarritzSelon elle, "cet échéancier n’a malheureusement pas été respecté, et aucun accord n'est intervenu entre la SASP et l’Association, laissant cette dernière en situation de débit." En août 2022, les licences du BO avaient été bloquées par la FFR avant le coup d'envoi de la saison. Selon France Bleu, "un montant de 110.000 euros est réclamée par la FFR au Biarritz Olympique Rugby association, qui détient le compte commun affilié à la Fédé."



Le Bureau Fédéral de la FFR a donc pris une décision importante : "tant que la dette ne sera pas entièrement soldée, la FFR ne délivrera pas les licences pour la saison 23/24. Cette décision vise à maintenir notre principe d’équité entre les clubs."



Alors que la saison de Pro D2 doit démarrer cette semaine, "La FFR espère une résolution immédiate de cette situation afin que la première journée de Pro D2 puisse se dérouler normalement." Le BO aurait proposé de payer la somme pour le SASP, mais selon Jean-Baptiste Aldigé, la Fédération "ne veut pas de flux direct". RUGBY. Pro D2. Biarritz incapable de s'engager dans un championnat pro l'an prochain ?