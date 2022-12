RUGBY. Pro D2. Biarritz incapable de s'engager dans un championnat pro l'an prochain ?

Suite à l'assemblée générale du club le 7 décembre dernier, la direction de Biarritz a émis des doutes quant à la capacité du club à jouer dans un championnat pro.

Vainqueur du SA XV ce vendredi soir en Pro D2, Biarritz occupe actuellement la deuxième place du championnat. Les Basques sont bien partis pour participer aux phases finales. Avec, pourquoi pas au bout, une accession au Top 14. Néanmoins, l'avenir du BO pourrait bien s'assombrir si on en croit les informations dévoilées par France Bleu. Le budget de Biarritz pourrait être réduit de 58 %, passant de 9,5 millions à seulement 4 millions. Le BO ayant bénéficié de la prime de descente ou encore de la vente de nombreux joueurs. Un chiffre bien loin des ambitions d'un candidat à la première division. Un budget même inférieur à celui de Massy avec lequel il serait "bien difficile, en Pro D2 ou encore plus en Top 14, de faire fonctionner une équipe de rugby professionnelle dans la cité impériale." Du côté de la direction, on va devoir prendre des décisions pour savoir si effectivement le club pourra évoluer dans un championnat professionnel l'an prochain. RUGBY. La maire de Biarritz façon ''clown Palpatine'' ça ne fait pas du tout rire les supporters du BOC'est lors de l'assemblée générale du club le 7 décembre dernier que la direction a fait part de ses inquiétudes. Est-ce une manière pour celle-ci de mettre la pression sur la mairie ? On sait que les relations entre les deux parties ne pas au beau fixe depuis des mois. Face à de nouvelles charges, comme l'eau, l'électricité et l'entretien de la pelouse, "l'indépendance financière n'est pas assurée", estiment les dirigeants du BO. La famille Gave pourrait choisir de ne plus mettre la main à la poche. Elle qui a déjà investi 15 millions à pertes. Un rachat du club pourrait donc revenir sur la table. RUGBY. Pro D2. Le rachat du Biarritz olympique est-il vraiment d'actualité ?