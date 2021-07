Les Pumas avec un XV complet de ''Français'' dont Isa et Chocobares pour disputer le Rugby Championship

Ils sont 16 Argentins (+ 1 Espoir) évoluant en France a avoir été appelé pour disputer le Rugby Championship, qui se jouera du 14 août au 2 novembre.

Ils seront donc 15, et même 16 et 17 si l'on compte le néo-rochelais Joel Sclavi (27 ans) et le nouvel Espoir de l'USAP Joaquin Oviedo à préparer le Rugby Championship avec les Pumas. Du moins dans le groupe élargi. Dans cette effectif de 47 joueurs appelé par Mario Ledesma, l'on retrouve donc des "Français" dans toutes les lignes. Facundo Bosch et Gomez Kodela en première, Guido Petti et Tomas Lavanini en deuxième, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni ou Pablo Matera en troisième, etc. Derrière, comptez également bien sûr sur les expérimentés Cubelli et Sanchez (160 sélections à eux 2) ou encore les Toulousains Chocobares et Mallia Cruz. Juan Imhoff (33 ans), rappelé l'an passé avec les Pumas après 5 ans d'absence, n'est pas là, quand Delguy ou Cordero lui sont préférés.

Enfin, notez également la présence de la pépite de l'Argentine à 7 Marcos Moneta, révélation des JO avec ses 6 essais marqués et des actions fantastiques. Tout porte donc à croire que l'on devrait bientôt voir ce garçon de 21 ans dans un grand championnat de XV...

