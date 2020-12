A l'issue du tirage au sort, les poules de la coupe du monde de Rugby 2023 sont tombées. Les voici sans plus attendre...

Les poules sont tombées, et pour les observateurs, la France a été relativement bien lôtie lors du tirage au sort de sa Coupe du Monde qui se disputera en 2023. En effet, les Bleus retrouveront donc la Nouvelle-Zélande avec qui elle se disputera probablement la première place du groupe ainsi que l'Italie. On voit mal cette dernière disputer l'hégémonie des deux premières nations même si beaucoup peut encore arriver entre aujoud'hui et 2023 et que les Bleus devront faire preuve d'humilité. La France affrontera également la meilleure équipe du continent américain (USA, Canada ?), puis la meilleure équipe africaine.

Dans la poule B, les probables futurs adversaires de la France en quart, on retrouve les champions du monde sud-africains qui font office de favoris. Derrière, deux nations bien connues sur le Vieux Continent, l'Ecosse et l'Irlande déjà adversaires en 2019. S'ajoutent à ceux-là la meilleure équie d'Asie/Pacifique et la deuxième équipe d'Europe.

Dans la poule C, le Pays de Galles, l'Australie et les Fidji s'affronteront de nouveau. Ces trois adversaires étaient déjà dans la même poule en 2019. Des confrontations qui promettent de faire des étincelles. La meilleure équipe d'Europe ainsi que le vainqueur du Tournoi de qualification viennent compléter le groupe.

L'Angleterre favorite de la Poule D aura fort à faire face à l'Argentine et au Japon. L'affrontement entre ces deux nations risque d'ailleurs de s'annoncer épique entre des argentins plutôt rudes et connus pour leur âpre défense et des japonais joueurs. La meilleure équipe d'Océanie et la deuxième équipe d'amérique se rajoutent au groupe.