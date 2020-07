Les hommages en mémoire d'Eric de Cromières se multiplient

Le monde du rugby a réagi à l'annonce de la disparition du président de Clermont Eric de Cromières, à l'âge de 66 ans.

[CARNET NOIR] Disparition à l’âge de 66 ans du président de l'ASM Éric de Cromières

L @ASMOfficiel perd un très grand président et un homme formidable.

Merci Éric pour tout ce que tu auras apporté au rugby.

Sincères condoléances à son épouse et à ses enfants. — Thomas Lombard (@thomaslombard3) July 23, 2020

Une pensée très émue en apprenant le décès d’Eric De Cromières ce matin !

M Le Président merci pour votre passion, votre authenticité et votre amour pour le club, les supporters et les joueurs.

Toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et bien évidemment au club 💛💙! https://t.co/PqqchiFIEO — Julien Pierre (@JulienPierre4) July 23, 2020

Le rugby est en deuil avec le décès de Éric de Cromieres grande voix de notre sport qui s'est battu pour lui et etait présent le 7 Juillet à Toulouse a la Réunion LNR avec les Présidents Mes plus sincères condoléances à sa femme, sa famille, et a l'ASM @ASMOfficiel @LNRofficiel — TINGAUD Alain (@alaintingaud) July 23, 2020

Le rugby français perd un grand homme, toutes mes condoléances à sa famille, ses proches, à l’ASM Rugby 🖤 https://t.co/9UnEui6PPv July 23, 2020

J’apprend avec tristesse le décès de Monsieur De Cromières, président emblématique et engagé de @ASMOfficiel

Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis, aux supporters @TeamYellowArmy #RIP — Fred Michalak (@michalakfred) July 23, 2020

Repose en paix Eric !! Une grosse pensée pour sa famille ❤️❤️❤️ https://t.co/mZ1Hum3fDg — pepito elhorga (@PElhorga) July 23, 2020

Triste d’apprendre la disparition d’Eric de Cromieres. Un grand dirigeant de l’@ASMOfficiel et du rugby français et une personne d’une extrême gentillesse. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. — Thierry Dusautoir (@TitiDusautoir) July 23, 2020

Mr De Cromières vous allez nous manquer toutes mes condoléances à la famille et à @ASMOfficiel @ProvaleRugby RIP🙏🏽 https://t.co/O5RoYsp6QA — Robins Tchale Watchou (@tchale66) July 23, 2020

Un grand monsieur du rugby nous quitte...



Une immense pensée et beaucoup de courage à sa famille, ses proches, joueurs et supporters de l’@ASMOfficiel ! https://t.co/DASNAgoCFP — LOU Rugby (@LeLOURugby) July 23, 2020

C'est tristesse que nous avons appris ce matin, la mort d'Eric de Cromières, emblématique président de l'@ASMOfficiel au poste depuis 2013. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et proches, ainsi qu'à l'ensemble du club Clermontois.

🙏🏉💛 https://t.co/99sDtEA0Pa — Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) July 23, 2020

Sincères condoléances à @ASMOfficiel ainsi qu’à la famille de Mr De Cromières. Reposez en paix 🙏🏻 pic.twitter.com/yS2xMgYRG3 — Tillous-B Sébastien (@SebTillousBorde) July 23, 2020

Le CO a appris avec tristesse et émotion le décès d’Eric de Cromières, président de l’@ASMOfficiel depuis 2013. Le Castres Olympique présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches ainsi qu’à l’ensemble du club et au public clermontois. https://t.co/tzmwXEOhpr — Castres Olympique (@CastresRugby) July 23, 2020

Le CA Brive adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de l'@ASMOfficiel 🙏 https://t.co/OOqui9D67h — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) July 23, 2020

L'USM Sapiac soutient l'ensemble de la famille @ASMOfficiel dans cette épreuve douloureuse. Le monde du rugby perd un de ses grands artisans qui font le succès de ce sport. Condoléances les plus sincères. https://t.co/HcTHxXUtj1 — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) July 23, 2020

Le club adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches d'Eric de Cromières ainsi qu'à son club l'@ASMOfficiel 🙏🏻



Le rugby français perd un grand monsieur https://t.co/cQpQ5lQIl7 — Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) July 23, 2020