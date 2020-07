[CARNET NOIR] Disparition à l’âge de 66 ans du président de l'ASM Éric de Cromières

Le club de Clermont et le rugby français sont endeuillés par le décès soudain du président de l'ASM Éric de Cromières.

ASM - Éric de Cromières se bat contre un cancer depuis plusieurs moisCe jeudi, le club de Clermont a fait part du décès soudain de son président Éric de Cromières, âgé de 66 ans. "L’ensemble des joueurs, des staffs sportifs, médicaux et administratifs du club, le conseil d’administration de la SASP, les partenaires, nos amis de l’ASM Omnisports, les supporters et tous ceux qui aiment ce club et le rugby sont invités à avoir une pensée pour lui, ses proches et sa famille à qui l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances." Le dirigeant clermontois, en place depuis 2013, se battait depuis plusieurs mois contre un cancer.

⬛️Eric de Cromières nous a quittés.

C’est avec une grande tristesse que l’ASM Clermont Auvergne à la douleur de vous faire part du décès, cette nuit, de son président depuis juin 2013, Éric de Cromières à l’âge de 66 ans. https://t.co/4Y8SZsiv6Q pic.twitter.com/R4cwqSFyDR — ASM Rugby (@ASMOfficiel) July 23, 2020

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.