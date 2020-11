Les commentateurs géorgiens vous font vibrer sur l'essai de Kveseladze face à l'Irlande [VIDEO]

Dans la poule A, l'Angleterre a pris la pole position en dominant le Pays de Galles. Derrière, l'Irlande affrontait la Géorgie pour s'assurer la seconde place de la poule afin d'affronter l'Ecosse la semaine prochaine. Le minimum syndical a été fait pour les Irlandais en venant à bout des Lelos sur le score de 23 à 10.

Pourtant, les points d'écarts auraient pu être bien plus grands quand on connaît la qualité des Irlandais. Mais les Géorgiens ont produit un match très abouti, empêchant les hommes d'Andy Farrell de produire leur jeu habituel. L'ouvreur Billy Burns, né en Angleterre, a été l'un des hommes du match côté irlandais. Mais la plus belle action vient des Géorgiens et de son centre Giorgi Kveseladze après une percée en solitaire.

Giorgi Kveseladze est un jeune joueur géorgien de 23 ans, évoluant au RC Armazi Marneuli, en première division du pays. Passé par les U20, il est international depuis 2017 et a connu la dernière Coupe du monde au Japon avec son pays. Face à l'Irlande, il hérite d'une remise intérieur avant de passer en revue le troisième rideau adverse. Accélération, feinte de passe, crochet intérieur : Giorgi Kveseladze filera à l'essai seul. Les commentateurs géorgiens ont apprécié la prestation et l'ont fait savoir.

Giorgi Kveseladze's brilliant individual try today (with Georgian commentary). This will certainly go down as one of the best and most memorable scores in their history. The final step was even sort of reminiscent of O'Driscoll's famous effort vs Australia in 2001. pic.twitter.com/VPWQuATJ1C