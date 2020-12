Les Bleus joueront à Toulouse et à Bordeaux avant la Coupe du monde

Le XV de France effectuera son retour à Toulouse dans les prochains mois. Une rencontre est également prévue à Bordeaux pour novembre 2022.

Invité de l’émission 100% club sur France Bleu Occitanie, le directeur général du comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 Claude Atcher, a confirmé que le XV de France effectuerait son retour au Stadium de Toulouse avant 2023. Il est question de l’automne 2021 ou 2022. Pour rappel, il faut remonter à 2016 pour retrouver trâce d'une rencontre du XV de France sur le sol haut-garonnais. : ’’Il y aura un match de l’équipe de France au Stadium avant 2023. En novembre 2021 ou en novembre 2022. C'est important parce que l'Occitanie est une région de rugby, parce que Toulouse est la capitale du rugby. On a des spécialistes dans la région en matière de fans. On ne peut pas imaginer ne pas mettre une belle programmation à Toulouse et deuxièmement ne pas y faire jouer l'équipe de France avant 2023.’’

En revanche, les Bleus ne disputeront aucune rencontre à Toulouse lors du mondial 2023, dû en grande partie à la capacité du stade qui ne permettrait pas d'accueillir un nombre conséquent de supporter français. Une absence du XV tricolore, qui n'empêchera pas les grandes nations de fouler la pelouse du Stadium comme le confirme Claude Atcher : ''C'est ma responsabilité de faire en sorte que dans toutes les villes, on puisse positionner de belles affiches. Je peux vous garantir qu'il y aura de belles équipes à Toulouse pendant la Coupe du Monde. C'est vrai que la jauge du stade nous contraint sur un match du XV de France parce qu'on priverait 25.000 ou 30.000 Français d'un match des Bleus par rapport à d'autres stades''.

Une rencontre à Bordeaux en novembre 2022

En plus de Toulouse, le XV de France compte bien continuer de s'expatrier dans le sud-ouest. En effet, une recontre des Bleus est à prévoir du côté de Bordeaux en novembre 2022. Le Matmut Atlantique sera donc le théâtre d'une rencontre de la tournée automnale, à moins que comme l'indique 20 Minutes, il ne s'agisse en réalité d'une rencontre de la Coupe d'Automne des Nations, sans qu'une deuxième édition ne soit vraiment annoncée. A l'instar de Toulouse, la cité girondine accueillera également diverses rencontres de la Coupe du Monde 2023 comme l'a précisé Claude Atcher en tant que ville hôte. Reste désormais à connaître, le nom des adversaires du XV tricolore. Le XV de France jouera un match à Bordeaux à l’automne 2022