Le XV de France jouera un match à Bordeaux à l’automne 2022

Claude Atcher, directeur de la Coupe du monde de rugby France 2023, a annoncé que le XV de France jouera à Bordeaux en 2022.

Ce vendredi, Claude Atcher, directeur de la Coupe du monde de rugby France 2023, était à Bordeaux dans le cadre du partenariat entre France 2023 et la cité bordelaise. Laquelle accueillera plusieurs matchs de la Coupe du monde en qualité de vile hôte. Mais pas seulement. Selon France Bleu gironde, Atcher a annoncé que les Bleus joueront un match au Matmut Atlantique à l'automne 2022. Sans pour autant annoncer qui sera l'adversaire des hommes de Fabien Galthié. On peut imaginer qu'il s'agira de l'une des rencontres délocalisées de la tournée automnale. Mais pour 20 Minutes, il s'agirait de l'un des matchs de la Coupe d'automne des nations. Pour l'heure, on ne sait pas encore si cette compétition créée en 2020 aura d'autres éditions. Ce vendredi, les All Blacks ont notamment indiqué qu'ils se rendraient en France dans un an pour y défier les Tricolores.