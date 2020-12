France vs All Blacks à l'automne 2021 ? Le match que tous les supporters attendent !

La Nouvelle-Zélande a dévoilé son programme international pour 2021. Les All Blacks se rendront en Europe en novembre pour affronter les Bleus.

Malgré une superbe finale entre l'Angleterre et la France, la Coupe d'automne des nations ne devrait pas connaître une seconde édition. Le New Zealand Herald se fait l'écho du programme des All Blacks pour 2021. Lequel prévoit la réception de l'Italie et les Fidji lors de la fenêtre de tests de juillet avant le Rugby Championship. Puis une tournée en Europe avec des rencontres prévues contre l'Irlande et la France, ainsi qu'un autre match contre les Italiens à Rome, dans le cadre de la tournée d'automne. La Fédération a accompagné son annonce d'une "clause de non-responsabilité selon laquelle la tenue des matchs dépendra de la situation actuelle concernant Covid-19 dans chaque pays impliqué ainsi que des restrictions aux frontières qui pourraient survenir." Le journal néo-zélandais avance que l'Europe est la région du monde la plus touche par la pandémie.



Pour rappel, les Tricolores devaient affronter la Géorgie, l'Australie et l'Afrique du Sud en novembre dernier avant que les matchs soient annulés. Pour permettre aux internationaux de jouer en 2020 et aux fédérations de faire entrer de l'argent dans les caisses, la Coupe d'automne des nations a ainsi été créé. Outre les nations du Tournoi, les Fidji et le Japon avaient été invités. Suite au retrait du Japon, ce sont les Géorgiens qui ont participé. Les Fidjiens n'ont pu jouer qu'un match face à ces derniers en raison de nombreux cas de Covid dans leurs rangs. Et c'est finalement l'Angleterre qui a remporté la compétition aux dépens de la France lors d'une finale spectaculaire qui est allée jusqu'aux prolongations. Les Anglais pourraient donc être les uniques vainqueurs de cette Coupe d'automne des nations.