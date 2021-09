Les 5 défis qui attendent le Stade Rochelais cette saison en Top 14

Après une saison dernière très réussie mais sans titre, les coéquipiers de Romain Sazy seront attendus cette année et devront faire face à de nombreux enjeux capitaux.

Se relever après une saison bonne, mais blanche

Le Stade Rochelais a impressionné lors du championnat de France 2020-2021. En étant d’une régularité diabolique, ils ont été les seuls à vraiment pouvoir tenir tête à Toulouse tout au long de l’année. Finissant à la deuxième place de la saison régulière, La Rochelle a d’abord écarté en demi-finale, et de manière chirurgicale, des Racingmen sans solution (19-6), avant de se frotter à l’ogre toulousain en finale. Malheureusement pour les Maritimes, la marche était trop haute et ces derniers ont dû essuyer un nouveau revers face aux coéquipiers de Dupont, un mois après celui de la finale de Champions Cup. Deux grosses désillusions pour les Bagnards, eux qui sont passés si proche d’un (voir même deux) titre historique. On sait à quel point passer tout près du Brennus ou de la coupe d’Europe peut être décourageant pour une équipe. Mais lorsqu’il s’agit de l’un et de l’autre, c’est encore pire ! Ronan O’Gara devra donc trouver les bons mots pour remobiliser ses troupes afin qu’elles soient prêtes pour le combat qui les attend, et pourquoi pas aller chercher enfin ce titre qui leur manque tant.

S’adapter au début de championnat compliqué

Si les Maritimes avaient commencé l’année dernière sur les chapeaux de roues (7 victoires lors des 8 premières journées), ce début de championnat lui, s’annonce bien plus périlleux. Et pour cause, les Jaunes et Noirs recevront lors de la première journée leur bourreau de la saison précédente, le Stade Toulousain. Et vu l’engouement autour de ce match, ainsi que les ambitions affichées par les champions de France, pas sûr que ces derniers viennent en Charente-Maritime pour profiter de la plage. Après ce choc que tout le monde attend, les Rochelais devront se déplacer à la U Arena pour y affronter le Racing, avant d’encore une fois jouer à l’extérieur, cette fois-ci à Clermont. Trois premiers matchs très compliqués donc, qui ne laisseront pas de marge d’erreur aux Rochelais ! D’autant plus que ces derniers avancent quelque peu dans l’inconnu, eux qui n’ont pas disputé le moindre match de préparation à l’intersaison.

Gérer les nombreuses fin de contrats

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 15 joueurs seront en fin de contrat 2022. Parmi eux, de nombreux cadres comme Arthur Retière, Levani Botia, West, Jules Plisson, Tawera Kerr-Barlow, Victor Vito, Kévin Gourdon ou encore Reda Wardi et le capitaine Romain Sazy. Un nombre conséquent donc, d’autant plus dans une période comme la nôtre où la santé économique des clubs n’est pas au meilleur de sa forme. La Rochelle et son président Vincent Merling devront rapidement décider qui garder et offrir des prolongations de contrats aux joueurs qu’ils souhaitent conserver avant que d’autres écuries du top 14 ne s’attardent sur leur cas. Un défi de taille qui pourrait néanmoins être facilité par le retour des supporters dans les stades, permettant au club de mieux s’en sortir financièrement.

Intégrer au mieux les jeunes joueurs prometteurs au sein de l’effectif

Cette problématique fait forcément écho à celle précédemment citée : avec l’arrivée en fin de contrat de certains joueurs, parfois vieillissants (Vito, Sazy, Botia etc...), le Stade Rochelais devra s’appuyer sur sa jeune garde pour préparer l’avenir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du monde à bord ! Entre Thomas Lavault, désigné comme le digne successeur de Sazy, Matthias Haddad, Jules Favre, Mathis Lafon ou encore Martin Alonso, La Rochelle est servie en pépite ! À eux de pouvoir les intégrer au sein du collectif, en leur donnant suffisamment de temps de jeu pour les faire progresser. Chose qui ne devrait pas poser de problème, tant l’on a vu le Stade Rochelais lancer de jeunes espoirs ces derniers temps.

(Enfin) battre le Stade Toulousain

Ce dernier point, bien qu’un brin humoristique, révèle la difficulté des hommes d’O’Gara à s’imposer face à ceux d’Ugo Mola. En effet, et malgré le faible écart de niveau entre les deux équipes, les Toulousains restent sur cinq victoires consécutives ! Pour aller plus loin, le dernier succès rochelais remonte au 14 septembre 2019, dans un match où le Stade Toulousain était privé de nombreux éléments à cause de la Coupe du Monde au Japon. Malgré des matchs toujours disputés, les Bagnards ne semblent plus réussir à trouver la recette pour vaincre le champion de France. Peut-être y arriveront-ils, ce dimanche, au stade Marcel-Deflandre. Mais au-delà d’une simple question d’égo, les Maritimes voudront certainement battre les Rouges et Noirs pour prendre de l’avance en championnat, avant, pourquoi de les recroiser en phase finale...

