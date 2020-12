Leicester frappé par le Covid, qu'en est-il de Bayonne ?

Leicester, qui a été touché par des cas de Covid, a vu sa rencontre de samedi reportée. Bayonne, son adversaire la semaine passée, connaîtra t-il le même sort ?

Le Covid continue de faire des siennes dans le monde du rugby également. Après que des cas recensés aient fait annuler plusieurs rencontres européennes la semaine passée dont Toulouse - Exeter, la Premiership a cette fois-ci annoncé que Leicester comportait "un petit nombre de tests positifs dans les tests PCR de la semaine" via un communiqué. Résultat, la rencontre prévue samedi entre Newcastle et Leicester dans le cadre du Boxing Day est évidemment reportée, quand la majorité de l'effectif des Tigers a été placé en quarantaine car considérée comme cas contact.

Mais ces nouvelles pourraient-elles avoir un effet sur le Top 14 ? On sait en effet que l'Aviron Bayonnais a reçu le club le plus titré d'Angleterre la semaine dernière (défaite 20 à 28). Les joueurs ont été testés comme à chaque début de semaine lundi, mais aucun cas n'était positif d'après les informations de Rugbyrama. Ce jeudi matin, à l'annonce des cas du côté de Leicester, les Basques ont donc vite effectué de nouveaux tests PCR par sécurité mais les résultats ne sont pas encore connus. Pour l'heure, nul ne sait quelles seraient les conséquences sur la rencontre prévue entre Castres et Bayonne dimanche, si des membres du groupe de l'Aviron venaient à être positifs.