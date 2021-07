Le XV des Fidjiens du TOP 14 pourrait-il soulever le Brennus en 2022 ?

A quoi ressemblerait une équipe composée de joueurs fidjiens évoluant en TOP 14 ? On a la réponse.

Les Fidjiens sont des magiciens, et leur nouveau sacre olympique ne dira pas le contraire. Ce mercredi, les Fidji ont décroché la médaille d'or en battant la Nouvelle-Zélande, sur le score de 27 à 12. Dans les rangs fidjiens, trois joueurs évolueront en TOP 14 la saison prochaine : Botitu à Castres, Tuimaba à Pau, et la recrue du RCT, Jiuta Wainiqolo.

VIDEO. Regardez le magnifique essai qui envoie les Fidji vers le titre de champion olympiqueDu Sevens au XV, il n'y a qu'un pas. Et les joueurs fidjiens sont évidemment nombreux en TOP 14. Alors, à quoi ressemblerait une équipe composée de joueurs venus de l'île du Pacifique ? En comptant les joueurs évoluant en espoirs, recrutés très jeunes, ils seront 42 au coup d'envoi de la saison 2021/2022. Et ce, sans compter les 7 Fidjiens qui représentent une autre nation sur la scène internationale, soit Speight, Kuridrani, Naivalu (Australie), Raka, Vakatawa, Veredamu et Nakaitaci (France). Sept joueurs qui - au passage - formeraient une sacrée équipe de Sevens...

Et l'équipe, alors. Sans surprise, le poste d'ailier est largement fourni, comme celui de centre. L'abondance de bien permet d'ailleurs de décaler Levani Botia en 3e ligne, un poste où le réservoir est moins fourni en qualité et quantité. En première ligne, ils ne sont que trois à évoluer en Top 14, il ne serait donc pas possible d'avoir un banc complet. En revanche, il est possible de composer une charnière avec Volavola (de retour de son prêt à l'USAP) et le jeune Kurisaru, qui évolue avec les Espoirs de l'ASM Clermont Auvergne.

Les Fidjiens du TOP 14 1 Ravai (ASM) 2 Narisia ( Brive 3 Vuli ( LOU 4 Cavubati (USAP) 5 Nakarawa (RCT) 6 Botia ( La Rochelle 8 Yato (ASM) 7 Kamikamica (Brive) 9 Kurisaru (ASM) 10 Volavola ( Racing 92 11 Raisuqe (Castres) 12 Naqalevu (ASM) 13 Waisea (Paris) 14 Tuisova (LOU) 15 Tuicuvu (Brive) 16 ? 17 ? 18 ? 19 Dyer (BOPB)



20 Tagitagivalu (Pau) 21 Vatubua (Pau) 22 Nakosi (Castres) 22 Vici (MHR)

