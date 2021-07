TOP 14 - Le XV des recrues venues du meilleur championnat du monde (la PRO D2).

Y a-t-il plus passionnant que de regarder Rouen face à Montauban, ou Aurillac lutter face à Mont-de-Marsan ? Pas sûr. Et les recruteurs du Top 14 le savent très bien.

Passer de la PRO D2 au TOP 14, c'est ce que s'apprêtent à faire l'USAP et le Biarritz Olympique. Champions de France cette année, les Catalans retrouvent logiquement l'élite, eux qui réalisaient déjà une superbe saison 2019/2020, interrompue par le COVID. De son côté, le BO s'est révélé comme le parfait outsider de cette 2e division. Pas invités en finale, les Basques ont relevé la tête dans le derby pour le barrage de promotion, face à Bayonne. Eux aussi vont retrouver l'élite. Une première depuis la descente, en 2014.

Mais il n'y a pas que les clubs qui changent de divisions. Il y a aussi les joueurs. Et les recruteurs des formations du TOP 14 le savent : il y a de très bons éléments à l'étage du dessous. Du potentiel à développer ou déjà affirmé, de l'expérience, des Français comme des étrangers... Résultat ? Le XV des recrues du TOP 14 venues de PRO D2 a fière allure. Et on a hâte de voir si certains "passeront le cap" comme Pierre Popelin, excellent avec Vannes et de retour à La Rochelle où il n'avait pas su s'imposer, il y a quelques années. Terreur des défenses, Raisuqe fait lui aussi son retour en 1ère division. L'ancien Parisien, cadre de Nevers, a choisi Castres.

La formation tarnaise a d'ailleurs fait son marché en PRO D2 puisque Larregain (Colomiers), Zeghdar (Oyonnax), Tukino (Grenoble), Hannoyer, Humbert (Valence-Romans) et Walcker (USAP) arrivent aussi de cette division. Ce dernier, comme Pierre Lucas (qui rejoint Montpellier) a la particularité d'avoir gagné la montée en club tout en ayant choisi de défendre les couleurs d'une autre formation à l'intersaison.

Le XV :

(entre parenthèses, le club du joueur en 2020/2021)