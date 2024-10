Le XV de France retrouve Antoine Dupont et accueille des novices les bras ouverts : la liste complète

Fabien Galthié vient de dévoiler la liste des 42 joueurs du XV de France pour les tests de novembre. Antoine Dupont signe son grand retour, tandis que Ramos est attendu à l’ouverture.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour les tests de novembre. Pour rappel, les Bleus affronteront le Japon, puis la Nouvelle-Zélande et enfin l'Argentine.

Sans surprise, Antoine Dupont est présent. Le demi de mêlée fait son retour sous le maillot tricolore pour la première fois depuis le quart de finale de la Coupe du monde perdu face à l'Afrique du Sud.

Le Toulousain ne sera pas associé à Romain Ntamack mais sans doute à son coéquipier Thomas Ramos. Lequel a été sélectionné à l'ouverture et non à l'arrière. On trouve notamment le Parisien Barré et surtout le Bordelais Buros. Une belle récompense pour lui.

Mais pas une surprise. D'autres éléments s'invitent également chez les Bleus pour préparer les matchs. Mais ils ne devraient pas jouer. On pense ici à Pierre Bochaton ou encore à Mickaël Guillard et Tevita Tatafu.

En revanche, pas de Julien Marchand ni d'Antoine Hastoy. Le talonneur du Stade Toulousain voit Gaëtan Barlot et Maxime Lamothe lui passer devant. Quant à l'ouvreur du Stade Rochelais, on lui a préféré Léo Berdeu alors que Baptiste Couilloud n'est pas dans le groupe.

Les internationaux sélectionnés sont mis à disposition 14 jours avant le premier match. "Lors de la 1ère semaine de stage, 23 joueurs seront conservés jusqu’au dimanche, tandis que les 19 autres seront de retour dans le club le mercredi soir et pourront être alignés en TOP 14", indique la FFR.

En vue du match du week-end, 28 éléments seront conservés jusqu’au dimanche, tandis que les 14 autres seront de retour dans le club le mercredi soir. Notez qu'il n'y aura pas de Top 14 lors des deux premiers tests. La 10e journée se déroulera cependant au même moment que France/Argentine.

Le groupe des 42 du XV de France :