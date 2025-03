Le XV de France entre stratégie et récupération : derniers réglages pour les Bleus avant l’Écosse

À quelques jours du match qui pourrait offrir un nouveau titre aux Bleus, les hommes de Fabien Galthié peaufinent les derniers ajustements à Marcoussis, avec plusieurs cadres au repos.

Trois jours après l’énorme combat livré en Irlande, le XV de France a repris l’entraînement à Marcoussis dans une ambiance studieuse. Objectif : préparer le dernier acte face à l’Écosse et remporter le Tournoi des Six Nations.

Mais avant de monter en intensité, le staff a préféré ménager plusieurs cadres : François Cros, Paul Boudehent, Grégory Alldritt, Peato Mauvaka, Thomas Ramos, Yoram Moefana et Louis Bielle-Biarrey ont eu droit à un programme allégé.

« C’est simplement de la gestion, ils doivent se régénérer. On travaille depuis le 20 janvier, on veut que tout le monde soit bien pour la séance de demain », a expliqué William Servat dans les colonnes du Midi Olympique.

Pendant ce temps, le reste du groupe a travaillé par oppositions, avec des repères intéressants sur la composition probable des titulaires.

Lucu et Fickou aux avant-postes

Sans surprise, Maxime Lucu a confirmé son statut de titulaire à la mêlée. Propulsé chef d’orchestre après la blessure d’Antoine Dupont, il aura la lourde tâche de mener les Bleus vers le sacre. En doublure, Nolann Le Garrec et Baptiste Serin se disputent une place sur le banc, avec un léger avantage pour le Racingman.

Au centre, Gaël Fickou devrait retrouver une place dans le XV de départ. Blessé au poignet en début de Tournoi, le centre semble prêt pour jouer son 50e match dans le Six Nations, égalant ainsi la légende Philippe Sella. Il viendrait remplacer Pierre-Louis Barassi, victime d’une commotion contre l’Irlande. Nicolas Depoortère reste en course pour une place sur le banc, où Léo Barré pourrait aussi être testé pour couvrir plusieurs postes derrière.

Derniers ajustements en deuxième ligne et sur le banc

En deuxième ligne, le duel entre Mickaël Guillard et Emmanuel Meafou pour accompagner Thibaud Flament se poursuit. Reste à savoir si le Toulousain a retrouvé la pleine possession de ses moyens après son infection pulmonaire.

Côté stratégie, la composition du banc est toujours en discussion. Le fameux "7-1" utilisé contre l’Irlande est compromis avec l’absence d’Antoine Dupont et sa polyvalence. Le staff pourrait opter pour un "6-2", avec six avants et deux trois-quarts, ce qui éjecterait Hugo Auradou du groupe.

Selon le Midi Olympique, voici la compo probable du XV de France pour le dernier match du Tournoi des Six Nations face à l'Écosse.



Luca titulaire en 9, tout comme Fickou en 13 aux côtés de Moefana. Retour du banc en 6-2 avec Le Garrec et Barré. pic.twitter.com/SCHeI9BqvQ — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) March 11, 2025

Une équipe calibrée pour décrocher le titre

Avec une dynamique retrouvée et un collectif qui monte en puissance, le XV de France est en position idéale pour aller chercher un nouveau sacre. Il lui faudra battre l’Écosse pour pouvoir soulever le trophée. Une victoire sans bonus devrait suffire aux joueurs de Fabien Galthié.

Dernière étape avant la finale du Tournoi : l’entraînement à haute intensité de mercredi, qui devrait définitivement sceller les choix du staff. Le verdict tombera jeudi à 10h30 avec l’annonce officielle du XV de départ par Fabien Galthié.