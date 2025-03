Le XV de France en route pour une hégémonie mondiale ? L’avis tranché de Fabien Pelous

Le XV de France vient-il de basculer dans une nouvelle ère ? Pour Fabien Pelous, la victoire en Irlande est bien plus qu’un exploit : c’est le début d’une domination mondiale.

Un XV de France "hermétique" et maître de son destin

Après une victoire retentissante contre l'Irlande à Dublin, le XV de France aborde son dernier match du Tournoi des 6 Nations face à l'Écosse avec une confiance réaffirmée. Fabien Pelous, légende du rugby tricolore, pose via La Dépêche un regard aiguisé sur cette équipe qui, selon lui, vient de basculer dans une nouvelle dimension.

VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour de la blessure d'Antoine Dupont : son verdict est sans appelMalgré quelques erreurs lors du Crunch face à l'Angleterre, les Bleus de Fabien Galthié continuent d'afficher une régularité impressionnante. "On a vu que cette équipe était quand même hermétique, qu’elle était tout le temps bonne", analyse Pelous. En dépit de maladresses par moment, la machine bleue tourne sans accroc et répond présente à chaque grande occasion. Une stabilité qui tranche avec les performances en dents de scie d'autres nations, preuve d'une véritable métamorphose du rugby français.

Une victoire qui change tout ?

Le succès à Dublin ne se résume pas à un simple exploit : pour Pelous, il marque un tournant décisif. "Je crois que ça y est, on a changé d'ère samedi dernier. On a battu la meilleure équipe du monde de ces cinq dernières années. Et c’est un message pour dire que pendant cinq ans, on va dominer le monde." Une déclaration forte qui s'appuie autant sur l'analyse du match que sur une lecture plus large de la dynamique actuelle du rugby international.

Le capitaine aux 118 sélections ne cache pas son enthousiasme : "L'équipe d'Irlande a dominé avec une génération exceptionnelle qui est arrivée au bout, et la nôtre est encore sur la pente ascendante." Alors qu'Irlandais et Français ont raté le coche lors du Mondial 2023. On a le sentiment que les Bleus sont plus que jamais compétitifs pour l'édition 2027 contrairement au XV du Trèfle. Si son cœur de supporter parle, il s'appuie aussi sur des faits : la France enchaîne les performances de haut niveau et a réussi à faire déjouer les Verts grâce à une défense intraitable et un système offensif qui trouve enfin sa pleine mesure.

Une Écosse qui n'a "pas les armes" pour inquiéter les Bleus ?

Samedi, la France retrouvera l'Écosse, une équipe qui a montré du caractère mais qui semble en bout de course dans cette fin de compétition. "Pour battre cette équipe de France, il faut tout avoir en ce moment : la super motivation, un peu de chance, le coup de pouce du destin. Et franchement, je pense que les circonstances ne sont pas réunies pour les Écossais qui ne jouent rien", tranche Pelous. Dans un contexte où les Bleus ont encore un titre à aller chercher, l'issue du match semble presque écrite d'avance.

XV de France. Après Mauvaka et Marchand, la relève est déjà là : vous connaissiez Massa, découvrez Lyam AkrabSi la France l'emporte, elle s'offrira un nouveau titre, mais est-ce suffisant pour entrer dans la légende ? "Gagner un Tournoi, c’est bien, c’est un titre, mais ce n’est pas marquant. Si on fait deux ou trois Grands Chelems d’affilée dans les prochaines années, cette victoire en plus ou en moins sera anecdotique au regard de l’Histoire." Une façon de rappeler que ce groupe vise plus haut qu'une simple couronne européenne. Avec des joueurs au sommet de leur art, comme Antoine Dupont, Damian Penaud ou Thomas Ramos, les Bleus veulent installer leur hégémonie.

La mission des Bleus contre l'Écosse est simple : confirmer leur statut et finir en beauté. "Je vois un match plutôt maîtrisé de bout en bout pour faire en sorte que tout le monde puisse le vivre dans les bonnes conditions." En clair, la France doit livrer une prestation digne d'un champion en devenir. Si elle y parvient, elle enverra un message fort au monde du rugby : celui d'une équipe qui ne fait plus que briller, mais qui impose sa loi.