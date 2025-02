Le joueur le plus utilisé du Top 14 blessé plusieurs semaines : son club est dans la panade

Josua Tuisova touché face à Vannes : combien de temps sera absent le tank du Racing 92 en Top 14 ?

Les semaines se suivent et malheureusement se ressemblent pour le Racing 92. Outre les résultats catastrophiques (aucune victoire sur les 7 derniers matchs), les problèmes extra-sportifs et les changements de staff, le club des Hauts-de-Seine doit également composer avec des blessures.

Sept matchs sans victoire : une crise sportive bien installée

Pas assez de la cuisante défaite contre Vannes (25 à 30), les Racingmen ont donc dû déplorer la perte de leur élément le plus indispensable depuis le début de la saison.

Sorti sur blessure dès la deuxième minute de la rencontre suite à un sprint, Josua Tuisova, la boule de muscles du Pacifique dût quitter la pelouse de Nanterre avec l’aide des soigneurs.

Bilan ? Une déchirure à l’ischio-jambier gauche qui devrait l’éloigner des terrains lors des 6 prochaines semaines, selon les informations de Midi Olympique.

Autant vous dire que le Racing 92 n’avait pas besoin de ça, lui qui se rapproche dangereusement de la zone rouge (13ème place) et devra donc se passer de son fer de lance et joueur le plus utilisé du Top 14 cette saison (1079 minutes de jeu).

Une infirmerie déjà bien remplie pour le Racing 92

Pour rappel, même si Gaël Fickou devrait reprendre la compétition rapidement, Owen Farrell était déjà à l’infirmerie coté ciel et blanc, tout comme Demba Bamba, qui n’a pas encore joué pour son nouveau club, alors que Romain Taofifenua ou Nolann Le Garrec devraient être retenus avec l’équipe de France ce week-end, lors de la 17ème journée de Top 14.

Pas l’idéal pour préparer un déplacement à La Rochelle, qui a cruellement besoin de points…