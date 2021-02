Le Grand Chelem possible pour le XV de France ? Bernard Laporte répond !

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le président de la FFR revient sur les chances tricolores.

2010, c'est l'année du dernier sacre tricolore dans le Tournoi des 6 Nations. Un cru exceptionnel puisque les hommes de Marc Lièvremont avait réalisé cette année-là le Grand Chelem... Après deux journées, les Bleus sont les seuls - avec le Pays de Galles - à pouvoir réaliser l'exploit de remporter la compétition tout en s'imposant lors de leurs cinq matchs.

Alors, mission (im)possible ?

DESINTOX. Est-il vraiment plus dur de gagner le 6 Nations malgré trois déplacements ?Dans les colonnes du Midi Olympique, Bernard Laporte est revenu sur les chances de Dupont, Ollivon et compagnie :

C'est une année avec trois déplacements, dont deux chez de grosses nations. Le premier s'est bien passé. Mais avant d'aller en Angleterre, il faudra battre l'Ecosse. Ce ne sera pas simple. Le Tournoi me paraît très équilibré. L'Ecosse est revenue à un très bon niveau. Le Pays de Galles montre qu'il est toujours là. C'est une très belle compétition qui s'annonce. C'est bien pour le rugby, bien pour les audiences et ça donne du baume au coeur à ceux qui sont privés de rugby en ce moment.

Pour rappel, le XV de France accueille l'Ecosse lors de la prochaine journée, et enchaînera avec un déplacement en Angleterre. On devrait alors en savoir plus sur les chances tricolores (de Grand Chelem, ou de victoire finale) avant le choc de la dernière journée, qui pourrait être une immense finale contre le Pays de Galles. Et vous, croyez-vous aux chances des Bleus ?

