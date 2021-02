Classement mondial : le XV de France menace l'Angleterre, comment la dépasser ?

On fait le point sur le classement mondial, mis à jour suite à la dernière journée du Tournoi des 6 Nations.

Pas de changement pour le XV de France. Les Bleus se sont imposés à Dublin, mais restent quatrièmes, au classement mondial établi par World Rugby. L'instance a mis à jour le Top 10, et seuls l'Irlande (qui perd sa 5e place, au profit de l'Australie), le Pays de Galles et l'Ecosse (qui s'échangent respectivement leur 8e et 7e place) sont concernés par des évolutions.

En revanche, les Bleus se rapprochent du podium, et donc de l'Angleterre, avec une belle évolution (86,42 points, contre 85,30 avant ce week-end).

Mais au fait, comment le classement mondial de World Rugby est-il calculé ?Dès lors, les protégés de Fabien Galthié peuvent-ils dépasser le XV de la Rose ? Au terme du 6 Nations, ce sera possible. Mais ils pourraient le faire dès la 3e journée, qui aura lieu dans deux semaines. Alors que l'Angleterre ira au Pays de Galles, la France accueillera l'Ecosse au Stade de France. Un succès pourrait alors permettre aux Bleus de dépasser le total anglais. Mais à plusieurs conditions :

La France gagne, mais l'Angleterre reste devant :

Si les Bleus l'emportent mais que l'Angleterre l'emporte également, le XV de la Rose reste devant

Si les Bleus l'emportent mais que l'Angleterre fait match nul, le XV de la Rose reste devant

Si les Bleus l'emportent par -15 points, et que l'Angleterre perd par -15 points, l'Angleterre reste devant (avec 86,73 points, contre 86,61 pour la France)

Les Bleus l'emportent par +15 points, et l'Angleterre perd par -15 points, l'Angleterre reste devant (avec 86,73 points, contre 86,70 pour la France)

La France gagne, et passe devant l'Angleterre si :

Les Bleus l'emportent par +15 points, et l'Angleterre perd par +15 points (86,70 points pour la France ; 86,35 pour l'Angleterre)

Vous l'aurez compris : intégrer le podium mondial dès la prochaine journée est possible, mais il faudra pour cela faire carton plein contre le XV du Chardon. Et espérer un gros faux-pas des hommes d'Eddie Jones au Principality Stadium... L'histoire pourrait alors se régler lors de la journée suivante, lors du Crunch.