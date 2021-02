DESINTOX - Est-il vraiment plus dur de gagner le 6 Nations malgré trois déplacements ?

Les Bleus se déplacent trois fois dans cette édition 2021 du Tournoi des 6 Nations. Alors, mission impossible pour la victoire finale ?

“Que ce soit une année paire ou impaire m’importe peu. A nous d’essayer de gagner le maximum de matchs, c’est tout.” Les mots sont signés Julien Marchand, dans les colonnes du Midi Olympique. Et ils ne sont pas prononcés par hasard : le talonneur tricolore réagissait à une question du journal, expliquant qu’il est plus difficile de s’imposer dans le Tournoi, les années où le calendrier propose trois déplacements.

En 2021, c’est le cas du XV de France. Les hommes de Fabien Galthié défient l’Italie ce samedi, s’envoleront pour l’Irlande (14 février) et l’Angleterre (13 mars). Alors, est-il vraiment plus difficile de s’imposer dans le 6 Nations, avec trois déplacements ? On vérifie tout ça depuis l’édition 2000, et l’arrivée de l’Italie.

2000 : Angleterre

Allez hop, première année, et déjà une victoire d’une nation ayant effectué trois déplacements. Le XV de la Rose de Clive Woodward l’a emporté malgré trois déplacements (France, Italie, Ecosse). Mais le Grand Chelem avait été perdu lors de la dernière journée, à Murrayfield (19-13) malgré un essai de Dallaglio et deux pénalités signées Wilkinson.

2001 : Angleterre

Nouvelle victoire de la perfide Albion. Avec seulement deux déplacements, logique. Il y a 20 ans, les Tricolores avaient eu le même calendrier que cette saison, mais avait perdu à Dublin (22-15) puis Londres (48-19).

2002 : France

Victoire de la France, et Grand Chelem à la clé. Cette année-là, les Bleus s’étaient déplacés à deux reprises, et non trois. Avec deux succès en Ecosse et au Pays de Galles. Cocorico !

2003 : Angleterre

Et l’Angleterre qui s’impose à nouveau, réalisant à son tour le Grand Chelem. En cette année de Coupe du monde, nos rivaux n’avaient eu droit qu’à deux déplacements. Pour le moment, la “théorie” du Midi Olympique continue de (presque) se vérifier.

2004 : France

Ah, le début des années 2000 et ce mano a mano franco-anglais… Les Bleus de Bernard Laporte se sont imposés en 2004, là aussi avec un Grand Chelem. Mais une année sur deux, la France ne se déplace qu’à deux reprises. Pour le moment, pas de victoire finale française avec trois déplacements ! Mais au passage, signalons qu’Imanol Harinordoquy avait terminé meilleur marqueur de la compétition.

2005 : Pays de Galles

Les Diables Rouges qui l’emportent ! Celle-là, on ne l’avait pas vu venir, si ? Non seulement les Gallois mettent fin à la domination franco-anglaise. Mais en plus de ça, la bande de Shane Williams s’était imposée trois fois à l’extérieur ! D’abord en Italie (38-8), puis en France (24-18 malgré des essais signés Yachvili et Rougerie), et enfin, en Ecosse avec la manière (46-22). Pour la deuxième fois, une équipe donne tort au postulat de départ.

2006 : France

Retour des Bleus au palmarès. Quelle époque… Pas de Grand Chelem, avec une défaite en Ecosse, mais les coéquipiers de Fabien Pelous l’avaient au Pays de Galles, chez le tenant du titre pour arracher la victoire finale.

2007 : France

Encore une ligne ajoutée au palmarès du XV de France ! Et vous l’avez compris : cette fois-ci, les Tricolores l’emportent malgré trois matchs à l’extérieur. Certes, le XV de la Rose avait fait la loi à Twickenham (26-18 lors de la 4e journée), mais la France s’était finalement imposée grâce à un essai d’Elvis Vermeulen, en fin de match contre l’Ecosse lors de la 5e journée.

2008 : Pays de Galles

Victoire du Pays de Galles, en cette année post-Coupe du monde. Warren Gatland est arrivé, et les Diables s’offrent même le Grand Chelem, avec un succès en Angleterre. Mais au final, un total de deux matchs à l’extérieur.

2009 : Irlande

Avec Riki Flutey qui termine meilleur marqueur du Tournoi, on se dit qu’il peut se passer quelque chose d’extraordinaire. La preuve avec le XV du Trèfle qui s’impose pour la première fois depuis l’arrivée du 6 Nations. Avec le Grand Chelem. Et avec trois succès à l’extérieur, dont un au Pays de Galles (17-15) lors de la dernière journée. Epique !

2010 : France

Grand Chelem et à ce jour, la dernière victoire de la France dans le Tournoi. Il y a onze ans, Alexis Palisson et les autres n’avaient eu que deux matchs à l’extérieur, pour trois à domicile.

2011 : Angleterre

2011, c’est la fameuse défaite en Italie qui avait coûté si cher à quelques cadres des Bleus, avant le Mondial. Et qui avait (notamment) valu à Andrea Masi le titre de meilleur joueur de la compétition. Le vainqueur final ? L’Angleterre de Chris Ashton qui ne s’était déplacée que deux fois, et avait d’ailleurs perdu en Irlande (24-8).

2012 : Pays de Galles

Le Pays de Galles is back. Mais contrairement à 2005, le XV du Poireau ne joue que deux matchs loin de son Millennium. Rappelons au passage que le Grand Chelem a de nouveau été réalisé !

2013 : Pays de Galles

Leigh Halfpenny au sommet de son art, le Pays de Galles intouchable… Pas la peine de vous faire un dessin. C’est une victoire finale des Gallois, malgré trois matchs à l’extérieur. Et ces trois matchs ont été gagnés en France (6-16), en Italie (9-26) puis en Ecosse (18-28). Un calendrier peut-être un peu plus “facile” que celui de la France en 2021. Mais tout de même une belle performance.

2014 : Irlande

Ne cherchez plus la France, on vous l’a dit ! En 2014, retour de l’Irlande sur la plus haute marche du podium, mais avec seulement deux matchs (dont un de perdu, en Angleterre) loin de Dublin.

2015 : Irlande

Bon, on a de plus en plus d’espoir pour nos Bleus ! En 2015, une nouvelle équipe s’est imposée malgré trois matchs à l’extérieur. Le XV du Trèfle s’était certes incliné (23-16) au Pays de Galles. Mais deux rencontres bien négociées en Italie et en Ecosse (là aussi, un calendrier plus “facile”) ont permis à O’Driscoll et compagnie d’écrire l’histoire.

2016 : Angleterre

Humiliée au Mondial, l’Angleterre d’Eddie Jones avait marché sur tout le monde. Là aussi, Grand Chelem à la clé, malgré trois rencontres à l’extérieur… Lors de la 5e journée, les Anglais avaient donné une leçon aux Bleus de Guy Novès, sur le score de 21-31.

2017 : Angleterre

Intouchables à cette époque, les Anglais. Seul un petit accroc en Irlande (défaite 13-9) est venu enrayer la machine. Mais pas au point de les laisser s’échapper la victoire finale, obtenue avec trois rencontres à domicile, et deux à l’extérieur.

2018 : Irlande

Grand Chelem irlandais, Jacob Stockdale meilleur marqueur et meilleur joueur… Mais seulement deux matchs disputés ailleurs qu’à l’Aviva Stadium de Dublin.

2019 : Pays de Galles

Et le Pays de Galles qui prouve encore que l’exploit n’en est peut-être pas vraiment un. Victoire 24-19 en France (la fameuse boulette d’Huget), en Italie (26-15) et en Ecosse (18-11) ont permis aux Diables Rouges de faire le Grand Chelem, en plus de gagner le Tournoi.

2020 : Angleterre

2020, un Tournoi forcément particulier, la faute à un virus dont vous avez peut-être entendu parler. L’Angleterre a retrouvé le trophée, et ce malgré trois matchs à l’extérieur. Une défaite en France aurait pu les mettre hors d’état de nuire, mais Owen Farrell et les siens ont renversé la vapeur en enchaînant quatre succès dont deux en Ecosse et en Italie (le 31 octobre dernier).

Bilan :

Sur les 21 éditions disputées depuis 2000, quel pourcentage de victoire finale d’une équipe ayant eu trois rencontres à l’extérieur à négocier ? Presque 43% tout de même, avec neuf succès. Et on note que le Grand Chelem a été réalisé à cinq reprises. Si s’imposer en Irlande ou en Angleterre ne sera pas aisé, les Bleus ont donc des raisons de croire à l’impossible.