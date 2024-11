Le duel du week-end : Ahki vs Tuilagi, parce qu’il n’y a pas que les bonbons qui font tomber les dents

Pita Ahki et Manu Tuilagi se livreront un duel explosif ce dimanche en Top 14. Que beaucoup attendent avec impatience, en cette semaine d’Halloween.

Amateurs de boom-boom, tampons, caramels et autres douceurs du monde du rugby, cet article est fait pour vous. Car en ce jour d’Halloween, il convient bien évidemment de présenter le duel le plus effrayant du week-end.

On exagère peut-être un poil tant les affrontements Skelton vs Van der Mecht et Papali’i vs Vunipola feraient aussi peur aux gosses, et que Manu Tuilagi et Pita Ahki possèdent d’autres cordes à leur arc. Reste que le puissant, le percutant, le physique, demeurent leur marque de fabrique.

Ce sont, déjà, ni plus ni moins que deux des meilleurs centres de la planète dans leur registre s’opposeront pour le compte de la 9ème journée de Top 14. D’un côté, Pita Ahki, régulateur de la ligne toulousaine et probablement le meilleur défenseur du vieux continent au poste de premier centre. De l’autre, dans un registre plus frontal encore, Manu Tuilagi (1m85 pour 112kg), qu’on ne présente plus.

Premier affrontement

En clair, ça va "frapper" fort au milieu du terrain ce dimanche soir à Jean-Dauger, comme on dit. Car si Ahki possède une palette technique et un profil plus variés que Tuilagi, le Néo-Zélandais n’est pas du genre à faire dans la dentelle non plus lorsque l’opposition le nécessite. Doté d’un gabarit compact (1m81 pour 98kg), le natif d’Auckland est notamment réputé pour ses gros "carreaux" bien sentis et sa capacité à prendre l’axe, en plus de sa justesse.

Alors, entre l’indéboulonnable Ahki, qu’Ugo Mola qualifiait il y a quelques saisons du "seul indispensable de sa ligne de 3/4", et un Manu Tuilagi tranchant depuis son retour de blessure et qui monte en puissance (80 minutes jouées la semaine passée), cela devrait valoir son pesant de cacahuètes. Pour le premier affrontement de leur carrière.

