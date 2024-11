XV de France. Emmanuel Meafou, le colosse du Stade Toulousain, ne faiblit jamais dans sa quête de progrès

Emmanuel Meafou, figure du Stade Toulousain, poursuit un objectif clair : être le meilleur. En quête perpétuelle de perfection, il vise une place centrale dans le XV de France.

Le 2e ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou est un joueur qui refuse de s’endormir sur ses acquis. Malgré une place solide en club et des premières sélections avec le XV de France, il garde cette envie de se dépasser, poussée par des valeurs familiales profondes. « Mes parents m’ont toujours dit que nous sommes constamment capables de faire mieux. Même lorsqu’on pense faire très bien, on n’est jamais parfait », confie Meafou au Midi Olympique. Cette philosophie, il l’applique aussi bien dans sa vie personnelle que sur le terrain.

Une défense et un jeu de puissance au cœur de sa progression

Avec son gabarit imposant, Meafou est une menace dans toutes les phases de jeu. Mais il sait qu’il doit aller au-delà de sa force brute : « Je dois jeter mon corps partout ! » déclare-t-il. Conscient des attentes qui pèsent sur lui, il a travaillé d’arrache-pied sur sa défense, un secteur qu’il souhaitait particulièrement améliorer. Utiliser son poids avec intelligence pour être plus incisif est désormais l’un de ses axes prioritaires. Une bonne nouvelle pour le XV de France, qui pourrait bénéficier d’un Meafou encore plus tranchant.

Un objectif personnel clair : être le meilleur

Le rêve de Meafou ne s’arrête pas à être dans le groupe des Bleus. Il veut devenir un véritable leader. « Ce que je vise, ce n’est pas juste de faire partie de ce groupe mais en être un vrai acteur », précise-t-il. Meafou aspire à devenir le meilleur deuxième ligne, et il sait que pour y arriver, il devra prouver en permanence son mérite, en club comme en sélection.

L’adaptation, clé de sa progression

Dans un rugby de plus en plus exigeant, Meafou sait que son jeu doit évoluer. « Je ne peux plus me contenter d’aller tout droit », admet-il, conscient que ses adversaires l’ont analysé et s’entraînent à le contrer. Aujourd’hui, il doit être plus imprévisible, trouver des solutions pour attirer plusieurs défenseurs et ainsi ouvrir des espaces pour ses coéquipiers.

Plutôt que de se reposer sur ses performances actuelles, Meafou se met volontairement la pression pour continuer à progresser. « Ma pression désormais, c’est celle que je me mets pour être un bon joueur, pour montrer que je mérite de porter ce maillot et pour gagner », affirme-t-il. La victoire, en club ou en sélection, reste son but ultime.

Un atout majeur pour le XV de France

Pour les Bleus, Meafou représente une arme redoutable, prête à être déployée lors des prochaines échéances internationales. Sa détermination à être un joueur complet et à s’imposer au plus haut niveau offre une perspective prometteuse pour les fans du rugby tricolore.

Emmanuel Meafou continue de progresser, sans jamais se satisfaire du statu quo. Dans le monde exigeant du rugby, cette quête de perfection pourrait bien faire la différence pour aider le XV de France à décrocher enfin ce titre mondial tant espéré.