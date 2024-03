L'Arabie Saoudite frappe à la porte du vestiaire, ''le rugby ne l’interdit pas !'' lance Lacroix

Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, évoque l'intérêt grandissant de l'Arabie Saoudite pour le rugby, qui lorgne notamment sur les clubs anglais.

L'intérêt croissant de l'Arabie Saoudite pour le rugby, symbolisé par sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2035, suscite le questionnement autant que la curiosité au sein du monde de l'ovalie. D'aucuns craignant que l'argent prenne le pas sur les valeurs de ce sport.

L'Arabie Saoudite bientôt dans la course à l'organisation de la Coupe du monde de rugby ?Déjà investi dans le football et le sport automobile, ce pays ouvre désormais ses horizons vers le ballon ovalie. Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, n'est d'ailleurs pas étonné par la tournure des choses. Des discussions autour d'investissements dans des clubs anglais et la création d'une académie de rugby sur ses terres ont bien lieu.

Face à cette nouvelle donne, Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, aborde la question avec sagesse et discernement. Dans une interview pour Le Quotidien Du Sport, il souligne l'importance de l'autonomie et de l'indépendance dans la gestion du club, tout en reconnaissant la réalité économique du rugby moderne. Le Stade Toulousain, fort de son histoire et de ses valeurs, aspire à préserver son identité tout en s'adaptant aux évolutions du monde sportif.

Si le Stade Toulousain se mettait sur le marché demain matin, il aurait un certain nombre d’investisseurs potentiels qui seraient intéressés par son acquisition.

La question des investisseurs étrangers n'est pas taboue dans le rugby. Lacroix rappelle que de nombreux clubs ont bénéficié de l'apport financier de passionnés, contribuant ainsi à l'enrichissement du sport. "Je ne fais surtout pas partie des présidents donneurs de leçons en diabolisant des gens qui viennent dans le rugby par passion, apporter de leur fortune personnelle ou de leur réussite professionnelle, en l’injectant dans le monde du rugby."

L'ovalie, en quête de nouveaux territoires et de capitaux, ne ferme pas la porte à ces opportunités. Pourvu qu'elles respectent l'essence et l'histoire du jeu. "Le rugby ne l’interdit pas ! Il essaye juste de faire en sorte que les gens soient respectueux des années d’histoire qu’il y avait avant eux tant vis-à-vis du club que des championnats en cours pour essayer de venir s’inscrire dans une histoire déjà existante plutôt que de vouloir la changer pour la changer." Le rugby européen, confronté à des défis financiers, notamment en Angleterre où plusieurs clubs ont fait faillite, doit envisager ces nouvelles perspectives avec prudence, mais aussi avec ouverture.

Du côté Stade Toulousain, on essaye de retarder l’échéance pour être encore une fois en capacité de générer notre économie et de rester indépendant.

La démarche saoudienne soulève des questions sur l'avenir du rugby européen, et en particulier du Top 14, face à des acteurs disposant de moyens financiers conséquents. Lesquels pourraient changer le paysage rugbystique de manière définitive. Néanmoins, il existe à l'heure actuelle des barrières, notamment dans l'Hexagone comme le quota de JIFF ou le salary cap, qui laissent penser que l'argent injecté pourrait ne pas avoir un impact aussi négatif que certains peuvent l'imaginer. Mais qu'ils ne veuillent ou non, le rugby a aussi besoin d'argent pour exister. Et ce, à n'importe quel niveau de compétition. TOP 14. Au rugby, ''Canal+ ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu’au foot'' pour les droits TV