L'Arabie Saoudite bientôt dans la course à l'organisation de la Coupe du monde de rugby ?

L'Arabie saoudite, connue pour ses investissements dans le football, pourrait soumettre une candidature pour accueillir la prestigieuse Coupe du monde en 2035.

L'Arabie saoudite, connue pour ses investissements dans le football, ambitionne désormais de briller dans le monde du rugby en soumettant une candidature à la fois sensationnelle et surprenante aux yeux de beaucoup pour accueillir la prestigieuse Coupe du monde en 2035.



Selon le réputé The Rugby Paper, le Royaume se prépare activement à rivaliser avec le Japon, l'Italie et l'Angleterre pour obtenir les droits d'hébergement de cet événement majeur.

La compétition s'annonce féroce, car quatre pays se disputent l'opportunité d'accueillir la Coupe du monde de rugby en 2035 et 2037. World Rugby a innové en accordant les droits d'organisation pour les tournois masculins et féminins avec un écart de deux ans entre les deux. Après la France en 2023, l'Angleterre prendra le relais en organisant la Coupe du monde de rugby féminin en 2025.

Les candidatures futures sont déjà attribuées, avec l'Australie en charge du tournoi masculin en 2027, suivi de l'événement féminin en 2029. Ensuite, les États-Unis accueilleront respectivement les tournois masculin et féminin en 2031 et 2033.

L'Arabie saoudite souhaite ainsi intensifier son programme d'accueil de grands événements sportifs en se lançant dans la compétition pour accueillir la Coupe du monde de rugby 2035. Le Japon, qui a organisé avec succès le tournoi en 2019, exprime également son intérêt à recevoir le prestigieux événement dès 2035, selon les déclarations du président de la Japan Rugby Football Union.

Avec des infrastructures et des installations de classe mondiale, la concurrence s'annonce rude pour décrocher cette occasion unique de briller sur la scène rugbyistique internationale. Sachez que le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'efforcent tous d'accueillir davantage d'événements sportifs internationaux à mesure qu'ils diversifient leurs économies.



En mai dernier, on apprenait ainsi que le Qatar avait montré de l'intérêt pour l'organisation de la Coupe du monde rugby à XIII en 2025. L'Afrique du Sud, les Fidji, la Nouvelle-Zélande seraient aussi intéressés suite au désistement de la France.