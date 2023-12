Lanterne rouge en Quête de Lumière : Montpellier Face à son Destin Contre Castres ?

Ce samedi, Montpellier accueille Castres en Top 14 après deux succès en Challenge Cup. Le MHR va-t-il enchaîner face à une formation qui lui pose problème ?

TOP 14. Louis Carbonel peut-il toujours envisager un avenir prometteur à Montpellier ?Il y a certains clubs pour qui la parenthèse continentale a fait le plus grand bien. Si La Rochelle, le Racing 92 ou encore Toulon ont perdu leurs deux matchs de coupe des champions, Montpellier a profité de la Challenge Cup pour se refaire la cerise avec deux succès en autant de journées.

Les Héraultais restaient sur huit revers de rang en Top 14 ! Une série noire qui faisait mal à la tête et qui avait couté sa place à l'Anglais Richard Cockerill. En battant Newcastle sur sa pelouse puis en dominant les Ospreys au GGL Stadium, le MHR a-t-il enfin lancé sa saison ?

Samedi, les hommes de Patrice Collazo passent un vrai test avec la venue de Castres. En mai dernier, les Tarnais étaient venus s'imposer 28 à 19. Et ils posent généralement des problèmes aux Montpelliérains comme en 2021 avec un succès sur la plus petite des marges, 25 à 24, des locaux. Sans oublier la victoire en finale en 2018 puis une nouvelle victoire quelques semaines plus tard 25 à 20 devant le public héraultais en début de saison.

Lanterne rouge du classement avec une seule victoire au compteur, et à neuf longueurs de la 12e place, le MHR ne peut plus se permettre de perdre à la maison. Ils ont déjà épuisé leur stock de jokers à domicile avec trois défaites en championnat alors qu'ils avaient démarré l'exercice par une victoire face aux Rochelais.

Nul doute que Bernard Laporte saura trouver les mots pour motiver les troupes cistes avant ce match ô combien important. "Il n’intervient pas sur le rugby, mais plutôt sur les briefings d’avant-match et les retours vidéos. Et là, c’est Bernard Laporte quoi !", a confié le 3e ligne Marco Tauleigne via L'Équipe.

L'ancien sélectionneur n'est clairement pas là pour se faire des amis. Franc, direct, il n'épargne personne mais sait aussi trouver les mots pour motiver les joueurs avant de repartir au combat sur le pré. Un management qui semble peu à peu porter ses fruits. Un coup de pied au c**, c'était peut-être ce dont avaient besoin les joueurs.

En tout cas, le deuxième ligne du XV de France Paul Willemse est fan. Mais qu'en pensent les membres du staff ? "Il intervient mais à des moments précis, ce n’est jamais par-dessus le staff. Bernard, c’est un facilitateur car il connaît le rugby et il a toujours cette âme d’entraîneur et de compétiteur", indique Collazo. Le technicien explique que c'est toujours lui qui tranche. Espérons pour le MHR qu'Altrad n'aura lui pas à faire tomber d'autres têtes d'ici à la fin de la saison.