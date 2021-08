L'ancien toulonnais Duane Vermeulen de retour avec les Springboks pour le 3ème Test face aux Lions ?

L'ancien toulonnais Duane Vermeulen va réintégrer le groupe sud-africain, remis de sa blessure à la cheville. Un renfort de poids.

Aidera-t-il les Springboks a remporter la série de Tests face aux Lions ? S'il revenait, il pourrait en tous cas y contribuer, d'autant plus après les victoire des Sud-AFricains face aux Britanniques ce samedi (27 à 9). Car Duane Vermeulen est un rock, un dur, un superbe numéro 8 dont aucune sélection mondiale ne pourrait probablement se passer aujourd'hui. Et bonne nouvelle, le joueur de 35 ans va rejoindre les champions du monde avant la "belle" décisive, a annoncé dimanche la Fédération sud-africaine de rugby.

Touché et opéré de la cheville en juin, le troisième ligne des Bulls (1m93 pour 117kg) avait en effet dû renoncer aux deux premiers Tests de la tournée, et beaucoup manqué aux Boks, qui lui cherchaient un remplaçant à travers les solutions Kwagga Smith et Jasper Wiese. Si les deux numéros 8 ont montré de belles qualités ballon en main, aucun n'a l'assurance, la régularité et la force de pénétration de l'ancien toulonnais. "Nous ne prendrons jamais de risque avec un joueur qui n'est pas à 100%, mais il apporte de l'expérience au groupe et ce sera bien de le compter parmi nous", a déclaré dans un communiqué le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber. Vous aurez donc compris que le niveau de forme de Vermeulen sera testé avant d'éventuellement le tester d'entrée pour la "belle" de samedi. Si les résultats étaient bons, Vermeulen pourrait alors jouer en 8 et Kwagga Smith, Marco Van Staden ou - et c'est certainement l'option la plus cohérente - le toulousain Rynhardt Elstadt glisser sur un des flancs de la 3ème ligne, en remplacement de Pieter Steph Du Toit, blessé et qui devrait vraisemblablement renoncer.

