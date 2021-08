DISCIPLINE - Va-t-il y a voir des (lourdes) sanctions à l'encontre des Lions Itoje et Hogg ?

Au lendemain de la victoire des Boks sur les Lions, la presse sud-af n'a cessé de pointer des images qui pourraient compromettre la fin de tournée de certains.

On vous l'a dit, la rencontre de ce samedi entre les Springboks et les Lions Britanniques, finalement remportée par les locaux (27 à 9), n'était pas celle de l'année. En revanche, beaucoup d'agressivité de part et d'autre furent à noter, d'autant que les Sud-Africains paraissaient très vexés d'avoir été battus dans le combat une semaine plus tôt face à ce même adversaire. De fait, on voyait d'emblée Chris Harris et Tom Curry distribuer les bouchons, De Allende rendre la pareille au centre écossais en lui assénant un plaquage saignant dans la foulée ou encore Eben Etzebeth s'empoigner vivement avec Alun Wyn Jones avant même le quart d'heure de jeu.

Mais d'autres actions un brin viriles ont également eu lieu, tout en passant entre les mailles de la vidéo. Mais pas celles des observateurs et de la presse sud-africaine. Sur l'une d'entre elles, on voit Maro Itoje maintenir Damian de Allende au sol en lui mettant son genou sur la gorge. Ce geste sera t-il considéré comme un accident de jeu/sans violence ou avec intention de faire mal ? En fonction de ce qui est retenu (et s'il est cité), le 2ème ligne anglais pourrait écoper d'une suspension allant de 4 semaines si degré inférieur retenu, à 12 semaines si degré supérieur retenu...

Dans le cas de Stuart Hogg, si la morsure sur son vis-à-vis Willie Le Roux était bien avérée comme essaient de le montrer les screenshots partagés sur les réseaux, l'arrière de cette équipe des Lions pourrait bien dire au revoir au 3ème Test, mais bien plus encore. En effet, on rappelera qu'une morsure équivaut selon le règlement au même degré de dangerosité qu'une fourchette, et peut donc engendrer une suspension allant de 12 à 24 semaines, voire 208 semaines théoriquement si le degré maximal de danger était retenu. On peut déjà assurer que ce ne sera pas le cas ici vu les images, mais Hogg pourrait tout de même manquer bien plus qu'un simple match...