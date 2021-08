VIDEO - Grâce au 15ème essai de Mapimpi en 16 sélections, les Boks font tomber les Lions et relancent la série

Les Springboks sont venus à bout des Lions Britanniques en seconde période grâce à deux essais de Mapimpi et Am. Score final 27 à 9, et une série relancée.

Bon, on ne va pas se mentir, pour l'instant, ces Tests entre Afrique du Sud et Lions Britanniques et Irlandais sont chiants à mourir. Très engagés, certes, mais lents, hachés, avec beaucoup de fautes et peu d'envolées. Malgré tout et c'est là où les trompe-l'oeil sont formidables, c'est qu'un résumé est capable de vous faire passer un match terne au possible pour 5 minutes relativement agréables. C'est le cas ici, où ce condensé du 2ème Test se laisse tranquillement regarder : des cartons, des essais refusés, quelques jeux au pied et même deux essais franchement pas dégueu'. À chaque fois sur des petits jeux au pied dans le dos, preuve que des failles dans la défense des Lions à ce niveau-là avaient été décelées à la vidéo.

Sur le premier, c'est le serial marqueur Makazole Mapimpi qui est à la récupération d'un ballon déposé par Pollard qui lui retombe dans les bras en pleine course, avant de résister - en force - à Stuart Hogg et Jack Conan. Son 15ème essai en 16 sélection, celui qui permettait aux Sud-Afs de reprendre le score au retour des vestiaires (11 à 9). Sur le second, à l'heure de jeu, c'est Faf de Klerk qui réagissait à un appel de De Allende pour distiller un petit rasant dans l'en-but, dans le dos du premier rideau adverse, comme on le voit souvent à XIII. Lukhanyo Am était le plus prompt et venait faire le break, que deux nouvelles pénalités de Pollard viendrait conforter. Score final 27 à 9, et une série où tout se jouera lors du dernier Test. Qu'on a hâte, mais avec plus de jeu, messieurs, s'il vous plaît !