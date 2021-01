La stat hallucinante qui fait très mal aux Agenais après le match à Castres

En supériorité numérique, les Agenais ont été dominés par Castres samedi lors de la 14e journée de Top 14. Ils ont particulièrement été défaillants en défense.

14 matchs, 14 défaites, le bilan d'Agen est terrible. La relégation en Pro D2 semble inévitable pour le SUA à moins d'une fin de saison de feu. D'autant plus que ce samedi, les Agenais ont laissé passer une superbe occasion de gagner quatre points à l'extérieur. Sur la pelouse de Castres, ils ont rapidement mené 16 à 0 après un essai dès l'entame de Tolot. Le carton rouge de Nakosi dès la 3e minute de jeu aurait dû faciliter la tâche des visiteurs. Mais les Tarnais ont réussi à se remobiliser pour recoller au score avant la pause. Mieux, ce sont eux qui ont pris les commandes de la rencontre dans le second acte en marquant trois nouveaux essais, dont un doublé de Palis. Si bien qu'après l'heure de jeu, le match était plié.

La stat qui fait mal, outre cette série de 14 défaites de rang en 2020/2021, c'est celle des plaquages manqués par les Agenais dans ce match. La Dépêche s'en fait l'écho ce mardi et n'hésite pas à parler de "faute professionnelle". À 15 contre 14 pendant presque toute la rencontre, ils ont manqué 47 plaquages ! Si les visiteurs ont globalement été dominés dans une bonne partie des compartiments du jeu (mètres parcourus, franchissements, etc), cette stat défensif a de quoi faire grimper le staff aux rideaux. "Avec 73 % de plaquages réussis, soit un peu plus d’un plaquage sur quatre manqué", difficile d'espérer l'emporter malgré la supériorité numérique. C'est d'autant plus rageant pour la lanterne rouge du championnat que la conquête a été solide et la discipline au rendez-vous avec seulement 9 pénalités sifflées à leur encontre. S'ils ne veulent pas terminer en roue libre, les joueurs d'Agen vont devoir s'employer en défense lors des matchs à venir.