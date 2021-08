La LNR en campagne pour faire exploser le rugby au niveau national

Ce lundi se déroulait la causerie de rentrée du Top 14. L’occasion pour d'en apprendre plus sur les objectifs de la Ligue concernant l’évolution de notre sport.

Comme lors de chaque rentrée, l’ambiance était au beau fixe à l’hôtel Pullman Paris Bercy. Les blagues fusaient, les sourires rayonnaient, et le casting présent était à la hauteur de l’évènement. Serin, Penaud, Médard, Dulin, Jaminet, Macalou, Kockott, Perraux, Hastoy, Cretin, Vincent, Chavancy, Laranjeira, Woki ainsi que des représentants de la ligue et des présidents de clubs, tous étaient réunis dans le salon St-Amour pour échanger sur la saison 2021-2022. Après avoir entendu René Bouscatel, président de la Ligue national de rugby, loué la réussite du rugby français durant la crise COVID (qu’elle soit sportive ou bien en termes de droit TV), nous avons pu découvrir la mise en place d’une commission de développement économique et innovation.



Présidée par Thomas Lombard, son but est de tout d’abord permettre aux clubs de retrouver une santé économique correcte et durable, notamment grâce au retour du public dans les stades. Et pour cela, il faudra bien entendu redonner aux fans l’envie de se rendre aux matchs, eux qui ont pris l’habitude de rester chez eux durant la crise sanitaire. Rassurer les passionnés de l’ovalie sur les mesures sanitaires, mais également attirer et intéresser de nouveaux publics, afin de faire grandir ce sport à l’échelon national. Déjà aimé par « 20 millions de personnes en France » selon Thomas Lombard, le rugby français peut donc compter sur sa Ligue pour accroître sa popularité ! OFFICIEL. Le calendrier des oppositions du Top 14 2021/2022 dévoiléPour ce faire, la LNR veut rester « avant- gardiste » dans sa communication, avec des affiches innovantes et convaincantes : déjà active sur les réseaux sociaux depuis le 15 août, la LNR promet une grande campagne de diffusion sur les antennes Canal pour le 15 septembre prochain, ainsi que des affiches publicitaires dans « la plupart des villes de France, et notamment dans des villes où il y a des clubs de Top 14 et de Pro D2 », selon Thomas Otton, directeur RSE et communication de la LNR. Le but ? Toucher un public plus jeune, afin de les convaincre de rejoindre la grande famille du rugby. Ce dernier a d’ailleurs profité de l’occasion pour rappeler que cette année, la nuit du rugby faisait son grand retour, le 27 septembre prochain.

Des ambitions fortes qui auront pour but d’installer le rugby le plus haut possible dans le paysage du sport français. Des objectifs qui, on l’espère, seront une réussite afin de redorer le blason de notre sport, qui a notamment souffert ces dernières années d’accidents tragiques. Un enjeu majeur donc, d’autant plus que la Coupe du monde en France s’approche à grandes enjambées.