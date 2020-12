Quand pourrez-vous acheter les billets de la prochaine coupe du monde en France ?

Dès le mois de mars 2021, Couleur Rugby mettra en vente les billets sous la forme de package pour la prochaine Coupe du monde 2023 en France.

Une Coupe du monde est véritablement lancée lorsque les supporters ont leurs billets en main. Si le dernier Mondial au pays du Soleil Levant a été un franc succès dans l'ambiance, les paysages, l'accueil et la nouveauté, le prochain veut mettre tout le monde d'accord. La France est le pays organisateur de la 10e édition de la Coupe du monde l'année des 200 ans du rugby : de 1823 à 2023. Du 8 septembre au 21 octobre 2023, tous les amateurs et supporters de ballon ovale viendront y participer.

A partir de quand pourrez-vous acheter les billets ?

Pour vivre cette expérience dans les meilleures conditions, World Rugby a désigné des agences de voyages officielles à travers le monde. En France, Couleur Rugby, un tour-operator spécialisé dans les plus grands événements rugby (6 Nations, Coupes du monde et d'Europe, Sevens, etc), est la seule agence désignée par World Rugby. Dès le mois de mars 2021, les ventes de packages seront ouvertes incluant bien entendu les places officielles pour l'ensemble de la compétition mais aussi le transport, l'hébergement, des expériences culinaires et festives, l'avant ou l'après-match, des rencontres avec des légendes du rugby ou des supporters étrangers !

Comment mettre la main sur ces packages avec billets ?

A partir de mars 2021, tout le monde pourra se jeter sur les billets : clubs, associations, individu, groupe, comité d'entreprise, famille. Mais si vous désirez d'ores et déjà sécuriser votre package, il suffit de rejoindre la communauté et de s'inscrire en choisissant vos stades et les types de matchs. Cette inscription vous permettra de bénéficier d'une prévente sur tous les packages et tous les matchs, durant une période de 15 jours.



Les grandes dates à noter ! (crédit image : Couleur Rugby)

Où se tiendront les matchs ?

Pour rappel, 9 stades ont été sélectionnés dont le Stade de France qui accueillera 10 rencontres parmi lesquelles le match d'ouverture et la grande finale. Mais aussi le Vélodrome de Marseille (2 quarts de finale), le Parc OL de Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice, Toulouse, Lille ou Saint-Etienne. Les poules officielles seront connues le lundi 14 décembre 2020 et il faudra attendre le premier trimestre de 2021 pour connaître le calendrier officiel. Pour l'instant, il faudra donc être un peu patient.