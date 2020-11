La bromance de Nigel Owens et Wayne Barnes sur des montagnes russes [VIDEO]

Les deux arbitres internationaux Nigel Owens et Wayne Barnes ont partagé un souvenir de la Coupe du monde au Japon. Coeur sur eux.

Les arbitres ne sont pas que des hommes au sifflet, faisant régir des règles sans l'avis de personne. Ils sont aussi, et surtout, des amoureux du rugby et du beau jeu. Lors de la dernière Coupe du monde de rugby au Japon, Nigel Owens et Wayne Barnes ne se sont jamais cachés de leur amitié forte. Pour la tester, ils sont montés sur des montagnes russes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que parmi les deux arbitres, il y a un courageux et un autre plus... frileux.

Sur sa chaîne Youtube, Wayne Barnes a partagé cette vidéo accompagnée de ce message : "Un an après la fin de la Coupe du monde de rugby au Japon, il est temps de partager l'une de mes aventures préférées avec mon compagnon Nigel. Première fois pour tout". On peut voir Nigel Owens baisser la tête en passant sous d'autres rails et ça, ça vaut tous les cartons jaunes du monde.