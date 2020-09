TOP 14 - Racing 92 - Kurtley Beale passe en urgence devant la commission discipline ce mercredi

Exclu vendredi soir face à Montpellier, Kurtley Beale passera en urgence ce mercredi devant la commission afin de purger au plus vite sa suspension.

Le Racing 92 a en effet demandé à la ligue si l’arrière australien pouvait passer le plus tôt possible devant la commission de discipline. La date est donc fixée à ce mercredi. Le club a émis ce souhait afin que Beale purge le plus rapidement possiblement sa suspension. Il manquera évidemment le quart de finale de champion cup face à Clermont ce samedi mais pourrait être de nouveau qualifié pour jouer une éventuelle demi-finale. Pour rappel, le joueur a écopé d’un carton rouge suite à un plaquage haut vendredi face à Montpellier (41-17).

