Jauneau, Favre, Hulleu… Quelle composition pour les Bleus face à l’Uruguay ?

En ce début de semaine, 28 des 41 tricolores encore présents en Argentine vont donc faire avaler les 1500km qui séparent Mendoza de Montevideo, la capitale uruguayenne. Quand les autres rejoindront eux Buenos Aires, de l’autre coté du Rio de la Plata, lieu du second test face aux Pumas, qui aura lieu samedi.

Montevideo ? C’est donc là, dans un petit stade de 14000 places que se tiendra le match de semaine face aux coéquipiers d’Andres Vilaseca. Pour l’occasion, l’équipe alignée devrait évidemment ne concerner que les joueurs qui n’étaient pas titulaires face à l’Argentine. Diallo et Couilloud pourraient ainsi de nouveau être sur la feuille.

En 3ème ligne, l’un des postes les plus indécis, Romain Briatte et Killian Tixeront seront vraisemblablement sur la feuille.

A la charnière, qui regorge de tellement de talents, on devrait enfin voir le prodige de l’ASM Baptiste Jauneau avoir du temps de jeu, même si on rappelle que ce match ne comptera pas comme une sélection officielle. A ses côtés, c’est le plus grand ouvreur de l’histoire des Bleus (il mesure 1m95), Léo Berdeu , qui devrait guider le jeu tricolore.