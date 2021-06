RUGBY. Jauge dépassée, vente d'alcool et envahissement, la justice saisie après le derby basque

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait savoir dans un communiqué qu'il avait saisi le procureur de la République de Bayonne suite au derby basque.

VIDEO. Top 14. Revivez l'irrespirable séance de tirs au but entre Biarritz et BayonneÀ l'issue d'un match disputée, de prolongations indécises et d'une terrible séance de tirs au but, c'est Biarritz qui a validé son ticket pour le Top 14. Aussitôt le coup de pied de Steffon Armitage passé entre les perches et le match officiellement terminé, le public d'Aguiléra a envahi la pelouse pour célébrer ses joueurs. Et ce, sans aucun respect des gestes barrières en situation de crise sanitaire. Une scène qui a surpris plus d'un observateur et qui pourrait coûter cher au club biarrot. En effet, on apprend que le procureur de la République de Bayonne a été saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. Des sanctions pourraient être prises. Et pas seulement pour l'envahissement.

"Par ailleurs, la police nationale a constaté de la vente d'alcool à emporter au sein du stade, peut-on lire dans le communiqué de presse de la préfecture. Les contrôles du pass sanitaire nécessaire pour assister à la rencontre n'aurait pas été systématiquement réalisés à l'entrée du stade par le club. Quant à la jauge de 5 000 supporters, elle aurait été "manifestement dépassée". Une situation fermement condamnée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui rappelle qu'il est de la responsabilité des organisateurs d'événements, notamment sportifs, de faire respecter ces règles afin d'éviter une propagation du virus. Nombreux ont été les spectateurs devant leur télévision à s'interroger sur le nombre de supporters présents dans le stade tout en mentionnant le non-respect des distances et du port du masque dans les tribunes.