''J’aime faire mal'' : cette (solide) recrue du RCT qui ne veut pas faire dans la dentelle en Top 14

Le nouveau 2ème ligne de Toulon Giorgi Javakhia aimerait marcher dans les pas de la légende des Lelos passée par le RCT, Mamuka Gorgodze.

Sa venue est une aubaine pour le RCT, comme on dit dans le jargon. Car à un poste de 2ᵉ ligne où le club semblait de plus en plus à poil en vue l’hiver, c’est un bon réchauffant géorgien qui est venu couvrir l’entité varoise, récemment.

124kg, dans les pas de Mamuka… le RCT signe un épais géorgien en 2ème ligne

Son nom ? Giorgi Javakhia. Un double-mètre élevé aux grains du Caucase, puis perfectionné au pied des montagnes du Cantal, puis des Alpes.

En 10 ans en France, le colosse (1,94 m pour 124 kg) de Tbilissi a beaucoup évolué, jusqu’à retrouver son premier manager de l’Hexagone, qui l’avait eu sous ses ordres à Lyon : Pierre Mignoni.

Gorgodze comme référence

Un joueur physique, référence à son poste de numéro 5 en ProD2, qui compte 21 capes avec la Géorgie. Qui aimerait d’ailleurs marcher dans les pas de la légende des Lelos passée par Toulon, Mamuka Gorgodze.

Je pense que j’ai regardé toutes les vidéos de Mamuka Gorgodze ! Je voulais l’observer, apprendre des choses pour améliorer mon jeu. J’essaye de jouer un peu dans son style, sur la manière de casser les lignes, etc. Mais bon, c’est dur d’être comme lui ! - pour Var-Matin

Comme l’ancien 2ème ou 3ème ligne du RCT, Javakhia n’est pas trop du genre à faire dans la finesse : gros porteur de balle, gros pousseur en mêlée, il aime marquer ses adversaires pour gagner l’ascendant psychologique. "Quand je suis arrivé en France, on avait encore le droit de taper fort. Maintenant, ça a changé… Mais, moi, j’aime viser les mecs directement."

Vers des débuts ce samedi

Voilà qui a le mérite d’être clair pour celui qui est venu à Toulon pour franchir un cap et découvrir le Top 14 après 133 matchs dans son antichambre. Et qui pourrait d’ailleurs y faire ses débuts ce samedi, lors du match reporté face à La Rochelle.

