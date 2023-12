''J'ai eu beaucoup de chance'', Alun Wyn Jones a découvert une maladie cardiaque en signant à Toulon !

Alun Wyn Jones a révélé au Telegraph qu'il était atteint d'une maladie cardiaque. Opéré, il remercie Toulon de l'avoir signé, sans quoi il ne l'aurait jamais su.

RUGBY. VIDÉO. Discours d’adieu, 75 points, etc. Le jubilé d’Alun Wyn Jones a été fort en émotionNéo-retraité, Alun Wyn Jones a révélé au Telegraph qu'il était atteint d'une maladie cardiaque. Un choc pour l'ancien rugbyman de 38 ans qui a toujours été fier de sa forme physique durant sa longue carrière. La légende galloise a récemment pris sa retraite à l'issue d'une pige avec Toulon en qualité de joker coupe du monde.

C'est justement sur la Rade qu'on lui a diagnostiqué une fibrillation auriculaire. "Elle a été découverte lors d'un examen médical complet qui comprenait un test ECG. Le cardiologue l'a détecté immédiatement. Mon rythme cardiaque était comme celui d'un cheval au galop", confie le Gallois via Skysports.

Alun Wyn Jones a toujours très appliqué dans sa préparation comme dans la récupération après les blessures. Il confie que cette maladie peut être éventuellement provoquée par "probablement l'exercice cardiovasculaire et le stress, cela se produit dans des sports comme l'aviron et les sports d'endurance".

Il révèle d'ailleurs avoir subi une opération le mois dernier pour corriger ce problème. Mais cela ne l'a pas empêché de jouer pour le RCT, en accord avec les médecins et après en avoir discuté avec sa famille. Néanmoins, il invite davantage de sportifs, qu'ils soient rugbymen ou pas, à faire des examens cardiaques.

Il est vrai que si les commotions sont au centre de toutes les attentions dans l'ovalie, d'autres problèmes peuvent aussi subvenir. Personne n'a oublié la retraite forcée du centre du XV de France Virimi Vakatawa en raison d'une anomalie cardiaque. Laquelle ne lui permet pas de jouer en France. Il a depuis signé à Bristol.

"Le rugby est sûrement arrivé à un point où les joueurs devraient être contrôlés plus souvent, surtout à une époque où les exigences du jeu augmentent." Avec des phases de jeu parfois très longues et des efforts à fournir toujours plus nombreux, les rugbymen sont soumis à de grosses préparations.

Le cas d'Alun Wyn Jones montre une fois de plus que le risque zéro n'existe pas et qu'il y a des blessures qui sont bien plus difficiles à voir. "J'ai eu beaucoup de chance et je serai toujours reconnaissant à Toulon de m'avoir signé. S'ils ne m'avaient pas proposé de contrat, je n'aurais peut-être jamais entendu parler de mon problème cardiaque."