RUGBY. VIDÉO. Discours d’adieu, 75 points, etc. Le jubilé d’Alun Wyn Jones a été fort en émotion

Devant un Principality Stadium enflammé, les Barbarians et le pays de Galles se sont affrontés en l’honneur d’Alun Wyn Jones et d’autres légendes du rugby.

Il est difficile de déceler quelle émotion a prédominé dans les travées du Principality Stadium de Cardiff ce samedi 4 octobre. D’un côté, le score montre un match flamboyant, avec une victoire 49-26 du pays de Galles face aux Barbarians Britanniques. De l’autre, beaucoup de tristes mines étaient visibles quand le réalisateur du match décidait de montrer le public gallois.

Il faut dire que ce samedi, les supporters rouges ont dit adieu à certains des joueurs qui ont le plus marqué son histoire. En tête de gondole, le vétéran Alun Wyn Jones est venu y faire son jubilé. Dans la tunique blanc et noir des Baabaas, il a défié sa sélection de toujours.

Avec 158 sélections avec le XV du Poireau, le deuxième ligne est le joueur de rugby à XV le plus capé de tous les temps. À ce chiffre déjà impressionnant, 12 sélections avec les Lions britanniques et irlandais s’ajoutent. À Cardiff, une carrière internationale exceptionnelle a pris fin sous les applaudissements.

Alun Wyn Jones part avec les honneurs

Car oui, le géant gallois a eu le droit à une ovation toute particulière. Certes, Leigh Halfpenny et Justin Tipuric faisaient également leurs adieux au rugby de sélection, mais le brouhaha s’est particulièrement fait quand Leigh Halfpenny a quitté la pelouse, puis quand Alun Wyn Jones a été désigné homme du match.

Par ailleurs, l’arrière et AWJ ont eu l’occasion de marquer des points durant la partie, une réussite évidemment saluée par le public. Particulièrement à l’aise techniquement, le trois-quart Georges North en a aussi profité pour montrer quelques beaux gestes aux passionnés de Cardiff.

Après avoir salué ses adversaires et partenaires du jour, Alun Wyn Jones s’est avancé face au micro de S4C pour livrer un ultime message depuis le pré. Non sans émotion, l’ancien joueur des Ospreys a remercié ses fans : “Premièrement, je voulais remercier le public. Pendant 18 ans, vous avez dépensé votre argent et votre temps pour venir supporter le pays de Galles, dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci beaucoup.”

Incapable de prendre les honneurs pour lui seul et de faire preuve d’égoïsme pendant quelques secondes, il profite surtout de l’attention générale pour saluer ses coéquipiers en fin de carrière. Il conclut son rapide discours en déclarant :

J’ai visiblement été élu Homme du match. J’accepte cette récompense, mais je pense qu’il faut remercier tous ceux qui ont été présents aujourd’hui. Je pense qu’on a mis l’ambiance et que les Baabaas ont produit du beau rugby. Tout particulièrement, j’aimerais remercier Leigh Halfpenny, Justin Tipuric et Dan Biggar, qui n’a pas pu être là aujourd’hui.”

